F1: la Haas calcinée de Romain Grosjean va être exposée à Madrid lors d'une exhibition

L'accident de Romain Grosjean lors du Grand Prix de Bahreïn 2020 a marqué une génération de spectateurs et a montré à quel point la sécurité avait évolué en Formule 1. La Haas du pilote français va être exposée à Madrid lors de la F1 exhibition.

Une oeuvre d'art contemporaine. C'est probablement ce à quoi se destine la Haas VF-20 de Romain Grosjean. Devenir une pièce de musée. C'est en tout cas ce que pensent les promoteurs de la Formule 1.

La discipline reine du sport automobile ayant pour but de devenir toujours plus spectaculaire a décidé d'exposer la voiture dans laquelle s'est crashée le pilote français en 2020. L'image avait fait le tour du monde lorsque Grosjean s'était extirpé de sa voiture en flammes, 28 secondes après avoir percuté les rails de sécurité à 191 km/h.

Exposée lors de la première F1 exhibition

A Madrid, à partir du 24 mars prochain, il sera possible de venir au plus près des restes de la voiture. La carcasse qui a terminé sa course un soir de novembre 2020 dans le désert bahreïnien sera exposée lors de la première F1 exhibition. Elle se tiendra dans la capitale espagnole jusqu'au 16 juillet 2023.

Pour le président de la F1, Stefano Domenicali, "cette exposition sera une véritable célébration de l'incroyable histoire de la Formule 1 et rapprochera plus que jamais nos fans du plus grand spectacle sportif au monde."

Le châssis aura droit à sa propre salle et sera accompagné de vidéos et d'images inédites. Dans la tradition du show à l'américaine, la salle est nommée "Survie".

L'innovation étant toujours capitale en Formule 1, les écuries tentent toujours d'en dévoiler le moins possible aux autres écuries. Cela peut être l'une des raisons ayant poussé Haas à attendre plus de deux ans avant de montrer ce qu'il reste de la voiture. Les promoteurs de la Formule 1 ont salué "une collaboration étroite entre Haas et les producteurs du show".