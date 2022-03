F1: la réunion des pilotes a duré plus de 4 h, pas de boycott mais des interrogations sur le GP d’Arabie Saoudite

Après l'explosion survenue à une vingtaine de kilomètres du circuit du Grand Prix d'Arabie Saoudite, les pilotes se sont entretenus lors d'une réunion qui a duré 4h30. A son terme, Christian Horner ou Pierre Gasly ont confirmé que la course aurait lieu.

La réunion entre pilotes aura duré plus de 4h30, vendredi soir à Djeddah, pour décider de la suite à donner au Grand Prix d’Arabie Saoudite. Après l’explosion qui a eu lieu dans une usine de pétrole tout près du circuit, les vingt pilotes avaient accepté de disputer les essais libres en début de soirée, mais avaient aussi convenu d’une réunion dans la foulée.

Juste avant qu’ils se réunissent, l’organisation leur avait coupé l’herbe sous le pied en assurant que le Grand Prix serait maintenu et que tout pouvait "continuer comme prévu". "Les pilotes vont discuter durant leur réunion. On nous a assurés que nous étions protégés ici, c’est probablement l’endroit le plus sûr où on peut se trouver en ce moment en Arabie Saoudite", avait alors expliqué Toto Wolff, le patron de Mercedes.

Gasly: "On est tous alignés sur nos intentions"

Mais cette décision de l’organisation n’a pas empêché les pilotes de prendre leur temps pour décider eux-mêmes. Rejoints à un moment par les patrons d’écuries, qui ne sont restés qu’une demi-heure, Lewis Hamilton et les autres ont pris leur temps et leur réunion a duré jusqu’à 2h30 du matin en Arabie Saoudite.

Au terme de ces 4h30, Christian Horner, le patron de Red Bull, a assuré que la course aurait lieu. Pierre Gasly en a fait autant au micro de Canal +: "Chacun a pu donner son avis. On est tous alignés sur nos intentions." Le Grand Prix devrait donc se poursuivre, avec samedi les essais libres et les qualifications, puis la course dimanche.