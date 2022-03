Formule 1: Hamilton et son envie de ne pas "seulement être un pilote de course"

Septuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton a fait son retour sur les pistes lors du Grand Prix de Bahreïn dimanche dernier. Dans une interview accordée à Sky Sports, le pilote de Mercedes explique que l’envie de gagner n’est plus sa motivation principale.

Pour son retour sur les pistes de Formule 1 et après avoir laissé planer le doute sur une potentielle retraite, Lewis Hamilton a obtenu une troisième place assez inespérée lors du Grand Prix de Bahreïn dimanche dernier, en profitant des soucis de voiture de l’écurie Red Bull. Même si la rivalité avec Max Verstappen a fait tout le sel de la saison dernière, la compétition ne semble plus être la principale priorité du pilote de Mercedes.

Dans un entretien à Sky Sports, le septuple champion du monde explique vouloir utiliser son influence pour effectuer quelques changements au sein du sport automobile et offrir plus de diversité: "Je pense qu’en vieillissant, j’ai commencé à me dire que je gagnais ces championnats, mais qu’est-ce que cela signifiait vraiment? (…) Vous avez un nouveau crédit à votre nom, mais cela ne change pas le monde, cela ne change pas le fait que nous avons encore des guerres, que nous ayons encore des injustices raciales."

Si Ferrari pointe le bout de son nez avec Charles Leclerc et Carlos Sainz qui ont occupé les deux premières places à Bahreïn, les écuries Red Bull et Mercedes restent les plus médiatisées. Hamilton essaiera de remporter un huitième titre mais le Britannique aspire à mieux: "Je crois que j’ai vraiment découvert mon but, ce n’est pas seulement être un pilote de course."

L’héritage que veut laisser Hamilton

À 37 ans, Hamilton pense forcément à l’avenir de la Formule 1. Réputé pour œuvrer en coulisses afin de voir des personnes défavorisées faire leur trou dans le monde automobile, le pilote explique avoir eu des discussions avec le patron de la F1 sur ce sujet: "C’est mon rôle ici, je pense, de continuer à tenir ces conversations, de m’asseoir avec Stefano Domenicali et lui dire ce que vous faites et comment nous pouvons travailler ensemble."

Il y a quelques jours, Hamilton a même fait un don important de 50 000€. Comme précisé par la FIA, l’idée est "d’aider un étudiant issu d’un milieu défavorisé à obtenir une qualification éducative dans le sport automobile."

Conscient du chemin qu’il reste à faire avant de voir son vœu se réaliser, Hamilton donne les détails de l’héritage qu’il veut laisser: "Mon objectif est que dans les cinq, dix prochaines années, vous regardiez le sport et que je regarde la télévision, j’espère avec mes enfants, et qu’ils voient des jeunes femmes ingénieurs et mécaniciens et qu’ils sachent qu’il y a une opportunité."