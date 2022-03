F1: la nouvelle pique de Toto Wolff contre Verstappen et Red Bull

Toto Wolff, directeur de l'écurie Mercedes, a ironisé dans une interview à Bild, en affirmant qu'il préférerait rester seul plutôt que de choisir entre Max Verstappen, Christian Horner ou Helmut Marko, les hommes forts de Red Bull.

Le début de la nouvelle saison de Formule 1 n'a pas réchauffé les relations entre Mercedes et Red Bull. Après la première course disputée à Bahreïn et remportée par Charles Leclerc dans sa Ferrari, Toto Wolff, le directeur de l'écurie allemande, ne s'est pas privé de lâcher une petite pique contre son rival.

À l'occasion d'une interview dévoilée mercredi, le média allemand Bild lui a posé la question suivante: "Qui préfèreriez-vous avoir de chez Red Bull dans votre équipe? Verstappen comme pilote, le patron d'équipe Christian Horner ou le responsable technique Dr. Helmut Marko?" Même s'il a été précisé que Toto Wolff avait le sourire, la réponse a fusé: "Je préfère être seul".

Dans la suite de l'entretien, Wolff estime que sa relation avec Red Bull pouvait être qualifiée de "croustillante". Il affirme que les récurrentes saillies de Horner à son encontre ne l'importunaient peu: "Ses déclarations ne provoquent plus d'émotions chez moi, car ça part dans tous les sens".

Sur la polémique d'Abu Dhabi: "Nous devons tourner la page"

Le patron de Lewis Hamilton est par ailleurs revenu sur les conclusions du rapport de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) concernant la controverse du Grand Prix d'Abu Dhabi de 2021. "Il se passe tellement de choses terribles dans le monde que le mot cicatrice ne mérite déjà plus d'être employé, tempère-t-il. L'année dernière, nous avons été privés d'un titre. Sur le papier, et pas pour des raisons sportives sur la piste. Maintenant, nous devons tourner la page et passer à autre chose. Si on reste trop longtemps avec ce qu'on considère comme une injustice, cela n'améliore pas les choses".