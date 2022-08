F1: le 28 août 1992, le jour où Ayrton Senna a sauvé la vie d'Erik Comas (podcast Panthéon)

Dans le podcast Panthéon dédié à Ayrton Senna, Erik Comas revient sur son accident du 28 août 1992, où le Brésilien lui a sauvé la vie. Le Français, alors pilote pour Ligier, avait percuté un mur lors d'une séance d'essais libres. Le triple champion du monde était intervenu pour lui porter secours.

Le 28 août 1992 est une date gravée à jamais dans la mémoire d'Erik Comas. Pilote de Formule 1 entre 1991 et 1994, le Français a été sauvé il y a 30 ans par Ayrton Senna, déjà triple champion du monde. Lors d'une séance d'essais libres lors du Grand Prix de Belgique, sur le Circuit de Spa-Francorchamps, celui qui était membre de l'écurie Ligier a perdu le contrôle de sa monoplace.

Dans le virage Blanchimont, lancé à plus de 300 km/h, Erik Comas a percuté un rail de sécurité. Derrière le Français, au volant de sa McLaren, Ayrton Senna a réagi très rapidement pour porter secours au pilote Ligier. "J'ai perdu conscience et je suis resté à fond sur l'accélérateur. Probablement, ça devait faire un bruit colossal. Et Ayrton, dans la confusion, a garé sa voiture, a couru en traversant les voitures, raconte avec émotion Comas dans le podcast Panthéon dédié au Brésilien. Il s'est approché immédiatement de ma voiture, a trouvé le coupe-circuit pour éteindre le moteur. Il a compris qu'il y avait quelque chose de grave."

"Cela fait 30 ans qu'il fait partie de moi"

Même si d'autres voitures arrivaient derrière, Ayrton Senna n'a pas craint le danger pour arriver avant les secours. "Pour moi, Ayrton c'était Dieu donc ça soit lui qui m'ait tiré d'affaires, de conséquences potentielles extrêmement graves, c'était émouvant et surtout un acte de courage incroyable de sa part, a poursuivi Comas. C'était une personne généreuse avec les autres. Il a vu une personne en danger, il ne s'est pas posé de questions, il a mis sa vie en danger pour me sauver."

Dans son autobiographie, Sid Watkins, médecin chef de la Formule 1 à cette époque, a noté aussi que le Brésilien a tenu le cou d'Erik Comas tout au long de son intervention, tout en s'assurant que le Français puisse respirer convenablement. "Cela fait 30 ans qu'il fait partie de moi. Sans son intervention, je ne serais sans doute pas là aujourd'hui. Je suis survivant grâce à lui", a conclu Comas.

Moins de deux ans plus tard, le 1er mai 1994, Ayrton Senna percutait lui aussi un mur avec sa monoplace, perdant la vie ensuite en raison de cet accident. Erik Comas ne se remettra jamais de ce drame, quittant la Formule 1 à l'issue de la saison 1994.