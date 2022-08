"Une femme sur le circuit? Si une météorite arrive, peut-être", le patron de la F1 crée la polémique

Le patron de la Formule 1 Stefano Domenicali a expliqué en interview qu’il voyait difficilement comment une femme pouvait rejoindre le circuit dans les cinq prochaines années. Mais son choix de mots a été critiqué, notamment par Sebastian Vettel.

Quarante-six années se sont écoulées depuis la dernière fois qu’une femme a pris le départ d’un Grand Prix de Formule 1 et, au vu des rumeurs autour des baquets pour la saison 2023, le paddock ne semble toujours pas près de se féminiser. C’est en tous cas l’avis de Stefano Domenicali, grand patron de la F1, qui a expliqué qu’il ne voyait de pilote féminine sur la grille dans les cinq prochaines années, "à part si une météorite arrive sur terre".

"Nous sommes très heureux de notre collaboration avec les W Series (le championnat automobile exclusivement féminin, créé en 2019). Mais nous pensons que pour que les filles puissent lutter à armes égales avec les garçons, elles doivent avoir le même âge qu’eux lorsqu’elles commencent à se battre en piste en F3 ou en F20, a expliqué le dirigeant italien. C’est vraiment un point sur lequel nous travaillons, car nous pensons qu’il est crucial de donner un maximum d’opportunités aux femmes de venir en F1."

Une formulation "malheureuse"

La formule utilisée par le patron de la Formule 1 a toutefois irrité une partie du circuit, à commencer par l’ancien champion du monde Sebastian Vettel. "Je ne vois aucune raison qu’il n’y ait pas bientôt une femme au volant en F1, a expliqué le pilote Aston Martin, qui prendra sa retraite en fin de saison. Je pense que c’était un choix de mots très malheureux parce que ce sont des déclarations comme celles-ci auxquelles les femmes ou les filles doivent faire face lorsqu’elles grandissent et partagent leurs rêves."

"J’encourage toutes les filles à se lever et à prouver que Stefano a tort. Pour prouver que tous ceux qui disent que vous ne pouvez pas faire certaines choses parce que vous êtes une femme ont tort", a poursuivi l’Allemand. Dans l’histoire de la F1, seules deux femmes ont disputé des courses officielles: Maria Teresa de Filippis et Lella Lombardi, avec respectivement cinq et douze départs. Aucune femme ne s’en est approchée depuis Susie Wolff, pilote d’essai pour Williams au début des années 2010.