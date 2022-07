F1: le casque "Liberté, Egalité, Fraternité" de Gasly pour le Grand Prix de France

Ce lundi, Pierre Gasly a dévoilé le casque spécial qu’il va porter ce week-end sur le circuit Paul Ricard du Castellet, au Grand Prix de France de F1.

Le week-end du Grand Prix de France n’est pas un week-end comme les autres pour les pilotes français. Donc, à quelques jours des premiers tours de piste sur le circuit Paul-Ricard du Castellet, Pierre Gasly a tenu à marquer le coup en dévoilant à ses followers le casque spécial qu’il va porter à l’occasion de cette 12e étape du championnat du monde de Formule 1.

"Liberté, égalité, fraternité"

"On a fait une version assez épurée, avec une base blanche et les couleurs du drapeau français sur le dessus et les côtés ainsi que la devise de la République française: ‘Liberté, égalité, fraternité', détaille le pilote d’Alpha Tauri dans une vidéo postée sur Twitter. On a gardé la même base que d’habitude, avec mes logos et mon numéro de course."

Actuellement 13e au classement du championnat du monde, Gasly n’est plus entré dans le top 10 depuis sa belle cinquième place au GP d’Azerbaïdjan, soit trois courses consécutives sans avoir marqué de points (14e au Canada, abandon en Grande-Bretagne et 15e en Autriche). Devant son public, le pilote tricolore aura à coeur de mettre fin à cette mauvaise série.