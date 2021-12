F1: le drôle de message d'Alfa Romeo sur la voiture de Räikkönen pour sa dernière

Pour la dernière course de Kimi Räikkönen en Formule 1, ce week-end à Abu Dhabi, son équipe Alfa Romeo a fait inscrire un message référencé sur la monoplace. Un clin d'oeil par rapport à une célébère phrase lancée par le pilote finlandais de 42 ans à la radio.

À 42 ans, Kimi Räikkönen tire sa révérence avec la 350e course de sa carrière, ce qui est un record. Le pilote finlandais prendra dimanche sa retraite sportive au terme du Grand Prix d'Abu Dhabi, le dernier de la saison 2021 de Formule 1. À cette occasion, son écurie Alfa Romeo a écrit un petit message sur le flanc de sa monoplace: "Dear Kimi, we will leave you alone now". Soit en français: "Cher Kimi, nous te laisserons tranquille maintenant".

La deuxième partie de cette phrase est bien connue des admirateurs du vétéran. Avec Lotus-Renault en 2012, sur ce même circuit, Räikkönen avait rabroué son ingénieur de course qui lui disait de faire attention à un retour de Fernando Alonso dans son dos. "Leave me alone, I know what I'm doing!", lui avait-il lancé ("Laissez moi tranquille, je sais ce que je fais").

Un casque spécial

Cette phrase est devenue célèbre dans le microcosme de la F1, notamment parce qu'elle traduit les aptitudes bien particulières de l'intéressé en matière de communication. Plutôt introverti, le champion du monde 2007 est réputé pour ne pas être le pilote le plus bavard, se contentant bien souvent de réponses laconiques face aux médias.

Par ailleurs, Kimi Räikkönen, qui sera remplacé par son compatriote Valtteri Bottas l'an prochain, pilotera sur le tracé de Yas Marina avec un casque spécial, bleu et blanc. Le design est inspiré de celui de ses débuts dans la discipline, en 2001 avec Sauber.