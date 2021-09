Formule 1: Räikkönen prendra sa retraite à la fin de cette saison

Le Finlandais Kimi Räikkönen, champion du monde en 2007 chez Ferrari, arrêtera la Formule 1 à la fin de la saison 2021, a-t-il annoncé mercredi sur son compte Instagram.

Sa 19e saison est bien la dernière. Dans un message publié mercredi sur Instagram, Kimi Räikkönen a annoncé qu'il prendrait sa retraite en F1 au terme de cette année 2021. "Ça y est. Ce sera ma dernière saison en Formule 1. C'est une décision que j'ai prise l'hiver dernier. Ce n'était pas facile, mais il est temps de passer à autre chose", a écrit le pilote de 41 ans, actuellement chez Alfa Romeo.

Très apprécié des fans pour son attitude introvertie inimitable et ses "bwoah" qui ponctuent toutes ses interviews, le Finlandais s'en va vingt ans après ses débuts dans la discipline. Lancé en 2001 chez Sauber, "Iceman" s'est révélé chez McLaren avant de devenir champion du monde 2007 avec Ferrari avec seulement un point d'avance sur Lewis Hamilton et Fernando Alonso.

Après une parenthèse rallye en 2010 et 2011, Kimi Räikkönen était revenu avec Lotus-Renault, avant de faire un second passage chez Ferrari. Son écurie actuelle, Alfa Romeo, l'a accueilli en 2019.

Son compatriote Bottas pourrait lui succéder

"Même si la saison est toujours en cours, je tiens à remercier ma famille, toutes mes équipes, toutes les personnes impliquées dans ma carrière de pilote et surtout tous les fans qui m'ont encouragé pendant tout ce temps. La Formule 1 est peut-être terminée pour moi, mais il y a encore beaucoup de choses dans la vie que je veux expérimenter et apprécier. On se reverra après tout ça! Sincèrement, Kimi", a conclu l'homme aux 21 victoires, 18 poles et 103 podiums.

Kimi Räikkönen est aussi l'actuel détenteur du record de nombre de courses en Formule 1. Il a en effet participé à 344 GP au cours de sa carrière, avant le Grand Prix des Pays-Bas, prévu ce week-end.

L'annonce de ce départ va lancer le mercato pour la saison 2022 de F1. Avec George Russell pressenti chez Mercedes pour aller avec Lewis Hamilton, Valtteri Bottas pourrait récupérer le volant de Kimi Räikkönen chez Alfa Romeo. Le nom du Néerlandais Nyck de Vries, champion de Formule E, circule aussi.