F1: le GP de France rayé du calendrier dès 2023 ?

La presse néerlandaise indique que le calendrier prévisionnel pour la saison 2023 de Formule 1 exclu pour le moment le GP de France, tout comme celui de Belgique. 23 ou 24 courses devraient être programmées.

Moins de trois semaines avant son départ, l’édition 2022 du GP de France pourrait bien être la dernière avant deux ans, au minimum. Selon les informations du média néerlandais De Telegraaf, le calendrier prévisionnel de la saison 2023 de Formule 1 n’inclut pas d’étape dans l’Hexagone, ni en Belgique, se privant ainsi du mythique circuit de Spa.

Las Vegas, Afrique du Sud et Monaco?

Entre 23 et 24 courses devraient ainsi avoir lieu l’année prochaine, un nombre qui dépendra du maintien ou non du GP de Chine en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Comme cette année, Bahraïn devrait notamment lancer la saison le 5 mars prochain, suivi de l’Arabie Saoudite et de l’Australie. Un GP de Belgique pourrait toutefois avoir lieu si le retour de l’étape sud-africaine venait à ne pas être confirmée.

Alors que Miami et le Canada devraient se suivre, le GP de Las Vegas pourrait se tenir le samedi 18 novembre en soirée. Le GP d’Abu Dhabi refermerait traditionnellement la saison. Monaco pourrait conserver son Grand Prix, si un accord pour sa prolongation est trouvé. De son côté, L’Équipe indique que ni la F1 ni l’organisation du GP de France, qui pourrait survivre grâce à un système d'alternance, n’ont souhaité réagir à ces rumeurs.