Le patron de la Formule 1 ouvre la porte à une saison à 30 Grands Prix

Stefano Domenicali, actuel président de la Formule 1, a confié à Sky Sports qu’une saison à 30 Grands Prix (contre 23 cette année) était dans les tuyaux. Le dirigeant italien a également révélé que le paddock pourrait rapidement faire étape à Las Vegas et en Afrique du Sud.

Ceux qui estiment que la saison de Formule 1 est trop courte vont être servis. Dans un entretien accordé à Sky Sports, Stefano Domenicali, président de la F1, a confié être prêt à mettre en place des saisons à 30 Grands Prix, contre 23 cette année. Actuellement, le Concorde Agreement - le contrat entre la Fédération internationale de l’automobile, la Formule 1 et les écuries - autorise jusqu’à 24 courses.

"Je pense qu'il y a un potentiel pour aller à 24", a estimé Domenicali. "Je dirais même qu'il y a un potentiel pour aller jusqu'à 30 au regard de l’intérêt que nous voyons partout dans le monde! C'est à nous d'essayer de trouver le bon équilibre en considérant quels sont les sites qui aimeraient être en F1, quelles sont les valeurs historiques que nous devons voir sur le calendrier."

Las Vegas et l'Afrique du Sud bientôt au calendrier?

Le président de la Formule 1 a également révélé que plusieurs nouveaux Grand Prix pourraient faire leur apparition au calendrier. Selon Domenicali, des étapes à Las Vegas et en Afrique du Sud sont envisagées. "En plus de l'Amérique, en plus de la Chine, je pense qu'il y a aussi un potentiel pour être bientôt en Afrique. Il y a beaucoup d'intérêt là-bas. C'est certainement un autre aspect qui manque jusqu'à présent dans la géographie de notre calendrier." Récemment, Lewis Hamilton a d’ailleurs insisté pour que la F1 fasse son retour sur le circuit de Kyalami (Afrique du Sud), qui a accueilli le paddock pour la dernière fois en 1993 avec une victoire d’Alain Prost.

Domenicali, ancien dirigeant de Ferrari, a également abordé le sujet du nombre d’écuries en F1. S’il a laissé entendre qu’il existait des discussions avec la FIA autour de la possibilité d’avoir plus de 10 écuries afin de "trouver la bonne stratégie pour l’avenir", l’Italien n’est pas convaincu par cette éventualité.