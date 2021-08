Formule 1: Hamilton regrette la parodie de GP de Belgique, une décision "pour l’argent"

Otage d’une météo horrible sur le Grand Prix de Spa-Francorchamps dimanche, la FIA a arrêté la course belge, et déclaré Max Verstappen vainqueur en se basant sur le résultat de la qualification de la veille. Une décision qu’a regrettée Lewis Hamilton, qui demande que le spectateurs soient remboursés.

De Fernando Alonso à Antonio Giovinazzi en passant par Lando Norris, la colère grondait dans le paddock du Grand Prix de Belgique, dimanche. Douzième levée de la saison de Formule 1, la course de Spa-Francorchamps a été définitivement stoppée après seulement deux tours de piste sous safety car, et plus de trois heures d’interruption en raison de conditions climatiques dantesques.

Cette décision a également été très critiquée par le septuple champion du monde de la discipline, Lewis Hamilton (Mercedes), qui a parlé d’un "mauvais choix" de la part des responsables de la Fédération internationale de l’automobile (FIA). "Bien sûr, nous voulions faire la course, a regretté le Britannique de 36 ans sur Sky Sports après cette parodie d’épreuve. Il y a un minimum de deux tours que vous devez faire pour que cela compte comme une course, et entre le premier et le deuxième arrêt, il n’a pas cessé de pleuvoir."

>> Revivez le GP de Belgique minute par minute

Hamilton: "Je me sens plus mal pour les fans"

"Il n’y a qu’une seule raison pour laquelle ils nous ont renvoyés (en piste). C’est pourquoi je me sens mal pour les fans", a-t-il poursuivi, avant de préciser sa pensée. "L’argent est roi. Et c’était littéralement deux tours pour commencer la course, c’est le scénario pour l’argent." Déçu que les fans soient "privés d’une course", Hamilton a assuré que ceux-ci mériteraient d’être remboursés pour une épreuve qui n’aura eu de course que le nom.

Alors que le départ avait été reprogrammé à 18h17, la course a de nouveau été arrêtée quelques virages plus tard, entérinant ne l’absence de course réelle la victoire de Max Verstappen (RedBull), juste devant Georges Norris (Williams) et Lewis Hamilton. Les dix premiers pilotes ont empoché 50% des points réglementaires, permettant au Néerlandais de 23 ans se rapprocher du Britannique au classement des pilotes (202,5 points contre 199,5 points en faveur de Hamilton).