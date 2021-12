F1: le Grand Prix d'Abou Dhabi prolongé jusqu'en 2030

La Formule 1 a confirmé ce jeudi un nouvel accord avec le promoteur du Grand Prix d'Abu Dhabi, pour que la course reste au calendrier jusqu'en 2030 sur le Circuit de Yas Marina. L'événément se tient depuis 2009 et sera une nouvelle fois, ce week-end, le dernier rendez-vous de la saison. qui s'annonce décisif en vue du titre de champion du monde entre Max Verstappen et Lewis Hamilton.

Abou Dhabi restera au calendrier de la Formule 1 jusqu'en 2030 incluse après une prolongation de contrat avec le promoteur local, a annoncé le promoteur du championnat du monde, Formula 1, jeudi. Le GP d'Abou Dhabi est couru depuis 2009 sur le circuit de Yas Marina, dont le tracé a été modifié pour la première fois cette année.

"Nous attendons avec énormément d'impatience la dernière course de la saison ce week-end, où l'Histoire de la Formule 1 continuera d'être écrite, a indiqué Stefano Domenicali, président de la F1. Le promoteur, ADMM, crée toujours un spectacle incroyable pour la dernière course de chaque saison de F1, et associé aux changements effectués pour améliorer les courses au Circuit de Yas Marina, nous sommes enthousiastes pour les nombreuses éditions à venir."



La course se tient de vendredi à dimanche et couronnera le champion du monde 2021: soit le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) pour la 8e fois (un record), soit le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) pour la 1re fois. Les deux rivaux se présentent à égalité de points, 369,5 précisément après 21 Grands Prix.

Hamilton, qui a décroché trois victoires lors des trois dernières manches, a pour lui la tendance. Mais Verstappen a un autre avantage: ses neuf succès en GP cette année contre huit au Britannique.



Si l'un marque plus de points que l'autre dimanche, il sera champion. Mais s'ils finissent à égalité (si l'un se classe 9e et l'autre 10e avec le meilleur tour, soit 2 points chacun, ou qu'aucun ne marque de points, en terminant hors du Top 10 ou en abandonnant), le Néerlandais sera couronné grâce à son plus grand nombre de victoires.