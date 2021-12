F1: le directeur de course prévient Verstappen en cas de crash

Michael Masi, directeur de course de la Formule 1, prévient que des sanctions pourraient être prises en cas d’accident volontaire, dimanche lors du dernier Grand Prix de la saison à Abou Dhabi où le titre mondial se jouera entre Max Verstappen et Lewis Hamilton.

On l’aurait presque oublié mais la Formule 1 est un sport dont le but est de terminer les courses. Depuis dimanche pourtant, il est beaucoup plus question d’un potentiel accident qui pourrait offrir le titre mondial à Max Verstappen, qui partage la première place du classement général avec Lewis Hamilton mais qui serait sacré en cas d’égalité. Critiqué pour sa conduite agressive, le Néerlandais se retrouve au cœur d’un procès d’intention sur sa stratégie de course puisqu'un abandon d'Hamilton lui offrirait la couronne au nombre de Grands Prix remportés cette saison (9 à 8).

Son père, Jos, a promis que cela n’était pas son idée même s’il n’a pas forcément rassuré tout le paddock. "Je ne pense pas que cela se produira, a-t-il confié. Max veut absolument gagner. Il va tout faire pour y arriver. Il va clairement essayer de le battre. Il fera tout pour gagner, c'est sûr. Ça va être excitant."

"Oui, Max pourrait se voir retirer des points"

A trois jours de la course, Michael Masi, directeur de course de Formule 1, a pris la parole pour mettre en garde les pilotes de tout écart volontaire. "Je ne peux pas contrôler les actions des deux individus, eux seuls le peuvent, a déclaré l’Australien dans le Daily Mail. Mais dans le cadre du règlement, nous avons des pénalités, qu'il s'agisse de pénalités de temps ou de grille. De plus, le Code Sportif International prévoit que les commissaires puissent disqualifier un concurrent ou retirer des points au championnat. Donc, oui, Max pourrait se voir retirer des points, tout comme n'importe quelle équipe. Nous espérons que ce ne sera pas nécessaire, mais c'est l'un des outils disponibles. Je rappellerai ces dispositions à toutes les équipes et pilotes."

Il s’entrediendra avec tous les acteurs lors du briefing de course vendredi soir. Le week-end dernier après un Grand Prix d’Arabie saoudite complètement fou et accroché, Hamilton et Verstappen avaient confié ne pas connaître clairement les limites de leur combat.

"J’espère que le titre ne se jouera pas chez les commissaires"

"Bien qu'ils ne veuillent peut-être pas l'admettre, au fond, ils savent tous ce qui est considéré comme légal, ce qui est un jeu équitable, ce qui est une course difficile mais équitable et ce qui ne l'est pas, s’est défendu Masi. Chaque incident doit être traité séparément. Bien qu'ils puissent se ressembler, ils ne sont pas nécessairement identiques. Il y a une croyance commune que je suis responsable des sanctions infligées, mais il appartient à un panel indépendant de commissaires de décider si une sanction est justifiée."

Masi conclut avec un souhait: "J’espère que cela (le titre mondial) ne se jouera pas dans la pièce des commissaires mais entre deux gars sur la piste, a-t-il confié. Cela ne dépend que d’eux et de personne d’autre."