F1: le héros Verstappen salué aux Pays-Bas, les journaux britanniques déçus pour Hamilton... la revue de presse d'un titre hors du commun

Quelques heures après le scénario rocambolesque de ce dernier Grand Prix de la saison en F1, les journaux du monde entier analysent le titre de Max Verstappen, vainqueur dimanche à Abu Dhabi, au détriment de son rival Lewis Hamilton.

La Formule 1 a écrit l'une de ses plus belles légendes ce week-end à Abu Dhabi. Jusqu'au bout, jusqu'au dernier tour de l'ultime Grand Prix de cette saison 2021 complètement folle, la discipline reine a vibré au gré de la formidable rivalité entre Max Verstappen et Lewis Hamilton.

Leader pendant 57 tours - sur 58 - le Britannique était tout proche de remporter une 8e couronne mondiale. Mais c'était sans compter l'intervention de la voiture de sécurité après le crash de Nicholas Latifi en fin de course, qui donnera l'opportunité au pilote Red Bull de revenir dans le jeu. Et même faire mieux que cela puisqu'il ira détrôner le roi Lewis en le dépassant dans l'un des derniers virages, empochant dans le même temps son premier titre de champion du monde.

"SuperMax", "Le phénomène"... Aux Pays-Bas, le héros Max Verstappen salué comme il se doit

Ce lundi, forcément, la presse néerlandaise salue son héros comme il se doit. Le quotidien de Volkskrant offre la une au pilote de 24 ans avec pour légende : "une victoire étroite mais tellement grande". De Telegraaf quant à lui loue le premier sacre d'un pilote oranje en F1 en titrant, après Superman, "SuperMax". Plusieurs chroniqueurs sportifs du quotidien vont plus loin en qualifiant Verstappen de "meilleur pilote des 40 dernières années" après son sacre qui a réuni plus de cinq millions de personnes devant leur poste aux Pays-Bas.

Du côté de l'Algemeen Dagblad (AD), on préfère louer "le phénomène" qui a inscrit l'une des plus belles pages de l'histoire du sport néerlandais ce week-end. De quoi justifier un supplément spécial avec une date gravée à jamais dans les mémoires : 12-12-2021.

Hamilton "volé", "Max Pain"... Le Royaume-Uni a du mal à digérer

De l'autre côté de la Manche, forcément, on grince des dents. Le Daily Telegraph ne s'embête pas avec les détails et crie au "vol" après la défaite de son champion Lewis Hamilton. Le quotidien fulmine de la décision prise par les commissaires de faire redémarrer la course dans le dernier tour après l'intervention de la voiture de sécurité. Même son de cloche du côté du Daily Mail, avec cette fois une référence à un célèbre jeu vidéo : Grand Theft Auto ("vol de voiture"). Pour rappel, les deux réclamations déposées par Mercedes ont toutes deux été rejetées par les officiels de la FIA, mais le constructeur a déclaré vouloir faire appel après le rejet de sa deuxième réclamation portant sur un redémarrage trop tôt après l'intervention de la voiture de sécurité.

Le Daily Express, lui aussi, fait un clin d'oeil à une autre licence vidéoludique : Max Payne, remplacé par "Max Pain" - pour douleur - avec comme illustration Lewis Hamilton le regard dans le vide, sonné par ce dernier tour de course qui a vu s'échapper un nouveau titre qui lui tendait les bras.