F1: réclamations rejetées pour Mercedes, qui fait appel

La réclamation de Mercedes, portant sur le dernier tour du Grand Prix d'Abu Dhabi ayant permis à Max Verstappen d'être sacré champion du monde, a été rejetée par les commissaires. L'écurie de Lewis Hamilton a fait appel.

Mercedes a "déposé (son) intention de faire appel" du rejet de sa seconde réclamation contre le résultat du Grand Prix d'Abu Dhabi de F1, qui a sacré Max Verstappen champion du monde au bout du suspense ce dimanche, a annoncé un porte-parole de l'écurie. Cette réclamation portait sur la manière dont la période de voiture de sécurité s'est terminée à la toute fin du GP.

Un redémarrage "trop tôt"

D'après le point du règlement sportif de la F1 invoqué par l'écurie allemande, le redémarrage de la course se serait produit un tour trop tôt, au 58e et dernier tour. Or Verstappen a doublé le Britannique Lewis Hamilton, au volant de sa Mercedes, dans cette ultime boucle, pour décrocher la victoire et le titre.

Les commissaires ont estimé que "bien que l'article (en question) puisse ne pas avoir été appliqué pleinement", l'article suivant du règlement "l'emportait" en disposant que le message "la voiture de sécurité rentre à la fin de ce tour" s'applique immédiatement quand il est envoyé par la direction de course.

Une première réclamation abandonnée

Mercedes demandait "que les commissaires remédient à la situation en modifiant le classement pour refléter les positions à la fin de l'avant-dernier tour", ajoutent les commissaires dans leur décision. Mais "il s'agit d'une mesure qui, selon (eux), raccourcit la course rétrospectivement et n'est donc pas appropriée".

Dans la première de ses deux réclamations, rejetée plus tôt dans la soirée, Mercedes reprochait à Verstappen d'avoir dépassé Hamilton derrière la période de voiture de sécurité, ce que le règlement interdit. Dans leur décision, les commissaires ont estimé que "bien que la voiture 33 (de Verstappen) se soit déplacée à un moment donné, pendant une très courte période, légèrement au devant la voiture 44 (d'Hamilton), à un moment où les deux voitures accéléraient et freinaient, elle est revenue derrière la voiture 44 et n'était pas n'était pas devant lorsque la période de la voiture de sécurité a pris fin."