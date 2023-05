F1: le patron d'Alpine met la pression sur Ocon et Gasly après un "début de saison décevant"

Dans un entretien à Canal + ce samedi, en marge du Grand Prix de Miami où il est présent, Laurent Rossi a tiré la sonnette d'alarme après un début de saison "décevant" pour Alpine. Le PDG de l'écurie français a déploré "un dilettantisme" affiché par Esteban Ocon et Pierre Gasly.

Un rebond est rapidement attendu pour Alpine. Dans le sillage de son duo français Pierre Gasly-Esteban Ocon, l'écurie française a réalisé "un début de saison décevant" selon le PDG Laurent Rossi. "J'ai même envie de dire qu'il est mauvais", a froidement analysé le patron de l'équipe au micro de Canal +, en marge du Grand Prix de Miami ce samedi.

En l'espace des quatre premiers Grands Prix de la saison, Alpine n'a inscrit que huit points. "Finalement, cette année, on démarre avec un handicap de performances déjà et d'exécution, ça fait beaucoup, a pointé Rossi. Cela se voit parce qu'on est à un classement qui n'est pas digne des moyens engagés. On est très loin de l'objectif final de l'année."

La saison dernière, Alpine terminait à la quatrième place du championnat du monde des constructeurs, validant son objectif derrière le trio Red Bull-Ferrari-Mercedes. Sixième provisoirement cette saison avant la course à Miami, Alpine pointe à 54 unités de Ferrari qui occupe cette même quatrième position.

"Beaucoup de dilettantisme"

Présent au sein de l'écurie depuis 2020, Esteban Ocon avait vécu un calvaire lors du du Grand Prix de Bahreïn avec une triple pénalité et un abandon. Dimanche dernier, le Normand s'est fait une frayeur en fin de course lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan, où il s'est retrouvé lancé face à des photographes.

Seul le Grand Prix d'Arabie saoudite, avec une huitième place pour Esteban Ocon et une neuvième pour Pierre Gasly, peut sembler à peu près correct au regard des objectifs. "Ce que je constate, c'est qu'il y a potentiellement aussi un état d'esprit qui n'est pas à la hauteur de ce qui a été fait dans le passé par cette même équipe, a continué Laurent Rossi. Je n'ai pas aimé le premier Grand Prix car il y a eu beaucoup de dilettantisme, je suis désolé de le dire, qui a conduit à un résultat médiocre, mauvais. La dernière course de Bakou ressemble furieusement à celle de Bahreïn et ce n'est pas acceptable."

Le point d'orgue de ce début de saison a été l'accrochage entre les deux pilotes en Australie, à deux tours de l'arrivée, conduisant à leur abandon mutuel. Pierre Gasly se trouvait alors cinquième. "On a le droit de faire des erreurs, c'est un principe de base, c'est comme ça qu'on apprend. Par contre, quand on fait deux fois les mêmes erreurs, c'est qu'on n'a pas appris et on ne prend pas ses responsabilités, a taclé encore une fois le responsable d'Alpine. Ce n'est pas acceptable." Le message a sans doute été entendu puisque les deux Français s'élanceront ce dimanche à Miami tous les deux le top 10 : en cinquième position pour Gasly et en huitième pour Ocon.