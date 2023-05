Le patron de la F1 aimerait "parler" avec Emmanuel Macron d'un retour du GP de France

Patron de la Formule 1, Stefano Domenicali a ouvert la porte à un retour d'un Grand Prix de France au calendrier. L'Italien déplore néanmoins le manque d'interlocuteurs français dans cette affaire et souhaite "des efforts" dans la perspective d'une réintégration.

Le 24 juillet dernier, sur le circuit du Castellet, Max Verstappen remportait le Grand Prix de France. Le Néerlandais ne pourra pas reproduire sa performance cette année puisque le rendez-vous français a disparu du calendrier pour cette saison 2023 de Formule 1.

Dans un entretien à L'Équipe ce samedi, Stefano Domenicali est revenu sur cette absence: "Désormais, la F1 est redevenue un sport qui intéresse. Vous ne pouvez pas dire: je viens parce que je suis la France, a d'abord prévenu le patron de la Formule 1. Plus que personne, je veux que votre pays revienne au calendrier mais il faut faire les efforts que les autres font."

"Si Macron veut discuter, je serai là"

Domenicali assure qu'il n'aura pas les mêmes demandes avec les éventuels promoteurs français qu'avec ceux des Émirats arabes unis ou de l'Arabie saoudite, dont les moyens sont supérieurs. "Il faut juste que chacun fasse des efforts, a répété l'Italien. Mieux, il faut des interlocuteurs. Et pour l'instant, chez vous, nous n'en avons pas."

"Le jour où le président Macron me dit qu'il veut discuter pour parler du retour de la France, je viens, a assuré l'ancien directeur de Ferrari. S'il veut discuter, je serai là dès qu'il le souhaite pour en parler".

Entre 2009 et 2017, la France ne comptait déjà plus de Grand Prix jusqu'à un retour en 2018, sur le circuit Paul-Ricard, au Castellet. Sauf que le contrat avait été signé par Bernie Ecclestone et les Américains, qui ont repris la Formule 1, n'appréciaient guère le tracé français.