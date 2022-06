F1: les images du déluge sur le circuit de Montréal avant le Grand Prix du Canada

De fortes pluies ont inondé la piste du Grand Prix du Canada, qui se tient ce week-end à Montréal. La météo s'annonce toutefois un peu plus clémente pour samedi et dimanche.

Le programme annoncé sera-t-il être respecté? Des trombes d'eau se sont abattues jeudi soir sur le circuit Gilles-Villeneuve de Montréal, qui accueille ce week-end la Formule 1 pour le Grand Prix du Canada. La pluie a été si intense que la voie des stands a été inondée, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux.

Valtteri Bottas et Guanyu Zhou, pilotes d'Alfa Romeo, se sont d'ailleurs filmés en plein déluge. "Prêt pour la météo de Montréal", s'est amusé Sergio Pérez (Red Bull), en s'affichant avec un parapluie.

Avant ces images, les prévisions météo annonçaient beaucoup de pluie pour vendredi (essais libres 1 et 2), mais un peu moins pour la journée samedi (essais libres 3 et qualifications). Pour la course, dimanche, du soleil était annoncé avec un risque de précipitation quasi-nul. Ce qui suppose qu'il n'y aura pas besoin de se plonger dans le règlement comme lors du catastrophique GP de Belgique de 2021 (deux tours complets avaient été accomplis, Max Verstappen s'était imposé et avait récolté 12,5 points).

Deux ans d'absence

Max Verstappen (Red Bull), solidement installé en tête du championnat du monde de Formule 1, a l'occasion de creuser l'écart sur son rival Charles Leclerc (Ferrari), rétrogradé 3e après son abandon en Azerbaïdjan et en quête de rebond. Le champion du monde néerlandais compte 34 points d'avance sur son concurrent monégasque. L'écart est moindre avec son coéquipier Sergio Pérez: 21 points.

Cette édition du GP de Canada survient après deux ans d'absence en raison de la pandémie de Covid-19. En 2019, Lewis Hamilton (Mercedes) surclassait encore la concurrence et s'offrait sa 7e victoire au Québec.