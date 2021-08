GP de Belgique: récit d'une journée inédite, avec des conditions dantesques

Remporté par Max Verstappen après seulement quatre tours de piste et plus de trois heures d'interruption en raison des conditions climatiques, ce Grand Prix de Formule 1 de Belgique restera dans les mémoires.

On aura tout vu ou presque ce dimanche sur le circuit de Spa-Francorchamps ce dimanche. Initialement prévu à 15 heures, le départ du Grand Prix de Belgique a d'abord été reporté de 25 minutes en raison des fortes pluies. Alors que les monoplaces ont débuté leur tour de formation derrière la safety car à 15h25, le drapeau rouge a été déployé cinq minutes plus tard, renvoyant tout le monde dans les stands.

S'en suit alors une longue, très longue attente, où tous les coups sont permis. Si quelques pilotes, à l'image de Lando Norris, ont improvisé une petite sieste, son collègue Daniel Ricciardo s'est occupé comme il pouvait, en plaisantant avec un membre du staff.

Une partie de pétanque improvisée par les commissaires de piste

Plus d'une heure après l'interruption de la course, certains membres du staff n'en peuvent plus d'attendre et décident même de jouer aux cartes. Mais la Palme d'Or revient aux commissaires de piste, qui ont décidé de se lancer dans une partie de pétanque sous la pluie, juste à côté des barrières de pneus, comme le montrent ces images captées par F1 TV.

Sur le même sujet GP de Belgique: Norris victime d'un crash impressionnant lors des qualifs

Alors que le départ a été reprogrammé à 18h17, la course a de nouveau été arrêtée quatre tours plus tard, entérinant la victoire de Max Verstappen, juste devant Georges Norris et Lewis Hamilton. Les dix premiers pilotes ont empoché 50% des points réglementaires, ce qui permet au Néerlandais de se rapprocher du Britannique au classement des pilotes (202,5 points contre 199,5 points en faveur de Hamilton). Les pilotes ont désormais rendez-vous sur le circuit de Zandvoort aux Pays-Bas dans une semaine. Avec plus de spectacle, sur la piste, cette fois.