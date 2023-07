F1: les premières images du tournage du film avec Brad Pitt, à Silverstone

Le tournage du film d'Apple avec Brad Pitt sur l'univers de la F1 a débuté à Silverstone, à l'occasion du GP de Grande-Bretagne. Un garage fictif et deux monoplaces aménagées ont fait leur apparition.

Dans la voie des stands de Silverstone, qui accueille ce week-end le Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1, deux noms ont fait leur apparition au-dessus d'un garage: Sonny Hayes, Joshua Pearce. Deux portraits aussi, ceux de Brad Pitt et Damson Idris. Les deux acteurs sont d'ailleurs sur place pour le tournage du long-métrage de Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) pour Apple TV au scénario inscrit dans l'univers de la F1. Des images doivent justement être filmées sur la piste du mythique circuit anglais, sur lequel des monoplaces fictives vont rouler comme cela avait été annoncé en début de saison.

Lors de la journée consacrée aux médias et aux animations, jeudi, les deux monoplaces du film ont été dévoilées et ont bouclé des premiers tours de piste. Avec une livrée or et noir, tel une Haas de 2019, ces deux bolides sont en fait des monoplaces de Formule 2 aménagées par Mercedes pour ressembler à des F1 et pour qu'elles puissent supporter des caméras de cinéma. L'écurie imaginaire dont elles dépendent a aussi un nom: APXGP.

Des cascadeurs lors du tour de formation

Plusieurs sessions de roulage sont prévues tout au long du week-end pour ces deux monoplaces, notamment vendredi après-midi entre les deux premières séances d'essais. Elles seront seules sur la piste à chaque fois, pour des questions évidentes de sécurité.

Dans un premier temps, l'annonce de ce projet avait créé de la confusion sur l'éventualité que Brad Pitt et Damson Idris partagent la piste avec les vrais pilotes. Cette possibilité avait finalement été démentie. Toutefois, Canal+ affirme que des pilotes cascadeurs, au volant de ces deux fausses monoplaces, participeront brièvement au tour de formation derrière les vrais pilotes, le temps de quelques virages juste avant le départ de la course dimanche (16h).

"Brad Pitt, un passionné de courses"

Si le titre du film n'est pas encore connu, son scénario l'est: Brad Pitt devrait incarner un pilote en fin de carrière qui doit composer avec l'émergence dans son écurie d'un jeune pilote prometteur joué par le Britannique Damson Idris.

"C'est très excitant de voir tout cela se mettre en place, a déclaré Lewis Hamilton, co-producteur du projet. Le fait de savoir que nous allons filmer ce week-end... C'est un peu stressant, bien sûr, parce que c'est quelque chose sur lequel nous travaillons depuis si longtemps. (...) Joseph Kosinski est un réalisateur incroyable. Vous avez déjà vu ce qu'il a fait avec des avions de chasse, ce qu'il a fait avec Maverick. C'était épique".

"Brad (Pitt) est un connaisseur du sport automobile, il adore aussi regarder le MotoGP, c'est un passionné de courses auto-moto", a aussi affirmé le Britannique jeudi en conférence de presse. Cette effervescence ne semble toutefois pas contaminer tous les pilotes du paddock, qui, pour certains, ont d'autres préoccupations. "Vous semblez en savoir plus que moi sur ce film! Pour moi, cela ne change rien à mes plans, je reste concentré sur le fait de marquer des points, a commenté Pierre Gasly. Et si je croise Brad Pitt, ça sera un moment sympa dont je me souviendrai. Mais ça ne change pas du tout mon approche pour le week-end".