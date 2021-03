Les qualifs du GP de Bahreïn en direct: Verstappen encore dominateur ?

C'est le grand enseignement des esssais libres sur le circuit de Sakhir. Max Verstappen a été le plus rapide lors des trois séances, vendredi et samedi. Le pilote néerlandais de Red Bull est donc le grand favori des qualifs. Derrière lui, le podium a bougé à chaque fois. D'abord Valtteri Bottas (Mercedes) et Lando Norris (McLaren) lors de la première séance, puis Lando Norris (McLaren) et Lewis Hamilton (Mercedes) dans la deuxième, et enfin Lewis Hamilton (Mercedes) et Pierre Gasly (AlphaTauri) dans la troisième. Le Français, vainqueur du GP d'Italie la saison dernière, peut espérer une bonne place sur la grille ce dimanche.