F1: les spectateurs vaccinés ou immunisés autorisés au Grand Prix de Bahreïn

Pour le premier week-end de la saison 2021 de Formule 1, le Grand Prix du Bahreïn accueillera du public en pleine épidémie de coronavirus. Pour pouvoir assiter à la course, les spectateurs devront être vaccinés ou guéris, et donc immunisés, du Covid-19.

Le début de la saison 2021 de Formule 1 approche à grands pas. Et les dernières restrictions sanitaires sont dévoilées. Ce jeudi, l’organisation du Grand Prix du Bahreïn, prévu du 26 au 28 mars prochain, a dévoilé des mesures concernant l’accueil du public pour l’ouverture de sa billetterie. Si l’épidémie de coronavirus est encore bien présente dans le monde entier, retardant le retour du public dans la majorité des enceintes sportives, le royaume de Bahreïn compte bien avoir des spectateurs sur le circuit du Shakir dans trois semaines. Les billets seront vendus sous certaines conditions, aux personnes ayant été vaccinées ou soignées du Covid-19.

Les sepctateurs pourront entrer grâce à une application dédiée

"Informations importantes sur les conditions d'entrée: l'entrée ne sera accordée qu'à ceux qui présentent un badge vert sur l'application BeAware Bahrain, comme étant vacciné ou guéri. Si vous ne présentez pas de badge vert valide à l'arrivée, vous ne serez pas autorisé à entrer", est-il inscrit sur le site officiel du Grand Prix de Bahreïn avant d'accéder à la billetterie. Seulement la tribune principale et le virage 1 sont disponible à la vente cette année.

Ainsi, pour pouvoir assister à la première course de la saison, les spectateurs devront soit avoir reçus deux doses du vaccin contre le Covid-19 (deux semaines après avoir reçu la deuxième dose), le tout justifié sur une application dédiée à cet effet, conformément aux procédures du ministère de la Santé du Royaume de Bahreïn, soit avoir déjà été infecté par le Covid-19 (deux semaines depuis la date de l'infection) durant les huit mois derniers après le test positif.

Le port du masque sera obligatoire

Dans un communiqué publié par les organisateurs, quelques mesures de protection sur l'enceinte du circuit ont été dévoilées: "Les divertissements, la nourriture, les boissons et les expériences des fans dans les zones de vente ont été soigneusement sélectionnés pour permettre des mesures de protection de la santé et un assainissement amélioré. Des contrôles de santé seront effectués à l'entrée, le port du masque sera obligatoire en tout temps. Tous les divertissements et expériences des fans se dérouleront à l'extérieur".

Alors que Bahreïn s’apprête aussi à accueillir les essais d’avant-saison du 12 au 14 mars prochain, l’organisation a proposé, sur la base du volontariat, une vaccination contre le Covid-19 au personnel de la Formule 1, avec une première dose administrée à l'entrée sur le territoire et la seconde au moment de la sortie. Une offre qui devrait cependant être refusée par les instances du championnat de F1.