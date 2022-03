F1: Magnussen dévoile les coulisses de son retour chez Haas

Choisi pour remplacer Nikita Mazepin, le pilote Kevin Magnussen fait son retour chez l’écurie Haas. Dans des propos rapportés par L’Equipe, le Danois explique à quel point la Formule 1 lui manquait depuis son départ en 2020.

Avant la reprise des Grand Prix de Formule 1 prévue pour le 20 mars, Haas a concocté une petite surprise. Après s’être séparé du Russe Nikita Mazepin, l’écurie devait trouver un nouveau pilote. Pietro Fittipaldi et Antonio Giovinazzi sont les noms qui ont souvent été cités, mais l’écurie américaine a finalement fait revenir un ancien de la maison.

Présent entre 2017 et 2020, Kevin Magnussen va retrouver les circuits pour cette nouvelle saison de Formule 1. Dans des propos rapportés par L'Equipe, le Danois aux 119 Grands Prix dévoile les raisons l’ayant poussé à accepter la proposition de Günther Steiner, le directeur d'Haas: "Lorsque Günther m’a appelé, je me suis rendu compte que la F1 c’est ma vie ! Mon rêve d’enfant ! Je ne pouvais pas manquer cette opportunité d’autant qu’avec ce nouveau règlement, il y a cette inconnue: et si cela marche, je veux être là."

"Je suis revenu en F1 pour plusieurs années"

Celui qui roulait en Endurance depuis 2021 s’apprête donc à piloter de nouveau sur les mêmes circuits que Lewis Hamilton et Max Verstappen. Un scénario encore improbable il y a quelques jours: "Günther m’a appelé il y a une semaine. Je devais passer une semaine de vacances en famille avant de rouler à Sebring la semaine prochaine (…) J’ai dit oui tout de suite. Et après, je me suis demandé si c’était bien intelligent d’avoir répondu si vite", a-t-il expliqué.

Même si son retour chez Haas n’était pas prévu, hors de question pour Magnussen de jouer les intérimaires. À 29 ans, le pilote compte rouler en Formule 1 pendant un long moment: "Je suis revenu en F1 pour plusieurs années. C’est le truc. Je ne voulais pas revenir juste pour un an." Comme précisé par l’écurie via un communiqué, le Danois a signé un contrat pluriannuel. C’est donc sur la durée que Magnussen et Mick Schumacher feront équipe.