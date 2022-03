F1: Magnussen de retour chez Haas, pour remplacer Mazepin

Haas a annoncé mercredi que Kevin Magnussen allait faire son retour en Formule 1. Le Danois occupera le baquet laissé vacant par Nikita Mazepin.

Haas a officialisé mercredi en fin de journée le remplaçant de Nikita Mazepin. Et il s’agit Kevin Magnussen. Alors que les noms de Pietro Fittipaldi et Antonio Giovinazzi avaient beaucoup circulé, l’écurie américaine a opté pour un retour du pilote danois. Kevin Magnussen avait quitté Haas à la fin de la saison 2020, remplacé par … Nikita Mazepin et Mick Schumacher.

Kevin Magnussen va aussotôt être mis à contribution puisqu'il participera aux essais de présaison à Bahreïn, qui se tiennent de jeudi à samedi. Pietro Fittipaldi, pilote de réserve de Haas qui devait assurer les essais le temps que le successeur de Mazepin soit trouvé, devrait malgré tout débuter, puis laisser sa place à Magnussen.

Un podium depuis 2014

Pietro Fittipaldi avait d'abord été préssenti, mais Haas avait ensuite laissé entendre être à la recherche d’un pilote plus expérimenté. C’est le cas avec Magnussen, 29 ans et 119 Grand Prix au compteur. Son meilleur résultat remonte tout de même à 2014, alors qu’il évoluait chez McLaren. Il avait terminé deuxième du Grand Prix d’Australie.

Depuis, il n’est plus jamais remonté sur le podium. Arrivé chez Haas en 2017, il a signé sa plus belle performance avec l’écurie américaine à Bahreïn (encore), en 2018, avec un 5e place. Après quatre saisons, Haas ne l’avait pas renouvelé, tout comme son coéquipier Romain Grosjean.

Lors de sa dernière saison en F1, le Danois avait multiplié les déboires, avec une monoplace en grande difficulté, une écurie sans solution pour l’améliorer et une mésentente difficile à cacher avec Romain Grosjean. En 2020, Kevin Magnussen n’avait inscrit qu’un point (en Hongrie). Cette saison, son coéquipier sera Mick Schumacher.

Quelques jours avant cette annonce, Haas avait évincé Nikita Mazepin "avec effet immédiat", en réaction de la guerre en Ukraine. Mercredi, le jeune pilote russe a d’ailleurs contre-attaqué lors d’une conférence de presse. "Il n’y a aucune raison légale pour que l’équipe résilie le contrat à partir du moment où la FIA nous a laissé courir sous bannière neutre. J’ai accepté d’être neutre et je voulais signer une lettre pour cela, mais ils ne m’ont pas laissé le temps. Je me suis retrouvé sans le rêve pour lequel je me suis battu pendant 18 ans de ma vie", a-t-il déclaré.