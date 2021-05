F1: Mercedes pourrait évincer Bottas avant la fin de la saison

Selon le Daily Mail, Mercedes pourrait retirer le baquet à son pilote finlandais, Valtteri Bottas avant la fin de la saison. Le prometteur George Russell est pressenti pour prendre sa place.

La fin de l’aventure de Valtteri Bottas (31 ans) chez Mercedes pourrait arriver plus vite que prévu. Selon le Daily Mail, l’écurie britannique envisage de se séparer du Finlandais en cours de saison et d’avancer la fin de son contrat, prévue à l’issue de la saison. Ce départ anticipé permettrait de promouvoir le jeune George Russell, grand favori pour s’asseoir dans la deuxième monoplace des Flèches d’argent en 2022 aux côtés de Lewis Hamilton.

Russell a failli gagner avec Mercedes l'année dernière

Cela pourrait donc se produire dès cette année. Le pilote de 23 ans court actuellement chez Williams mais fait partie du programme des jeunes pilotes de Mercedes. La saison dernière, il avait suppléé Hamilton, positif au coronavirus, lors du Grand Prix de Sakhir. La victoire lui tendait même les bras mais une crevaison et un arrêt au stand raté avaient sabordé ses chances.

Cette course prometteuse tranche avec une certaine crispation autour de Bottas, dont le crédit se serait effrité. Dimanche, Bottas a pris la troisième place du Grand Prix du Portugal malgré un départ en pole position. Recruté en 2017 pour remplacer l’Allemand Nico Rosberg (parti à la retraite après son titre de champion du monde), il vit actuellement sa cinquième saison avec l’écurie et compte neuf victoires en Grand Prix (contre 44 pour son équipier Hamilton sur la même période). Il a terminé troisième (2017), cinquième (2018) et deux fois deuxième (2019, 2020) du championnat du monde des pilotes. Il est actuellement quatrième derrière Hamilton, Max Verstappen et Lando Norris.



"Il y a des problèmes à l'usine à propos de Valtteri, a confié une source au Daily Mail. Il n'est pas à la hauteur, ce qui a été rendu plus clair par le travail que Russell a fait à Bahreïn." La bataille avec Red Bull pour le championnat du monde des constructeurs pousserait les dirigeants à envisager un changement de pilote. La paire Verstappen-Perez a cumulé 83 points depuis le début de saison mais reste encore derrière Mercedes (101). La décision de mettre un terme prématuré à l’aventure de Bottas appartiendra au patron de l’écurie, Toto Wolff. Ce dernier soutient Bottas et assure qu’il "n’a rien à prouver".