GP du Portugal: Bottas en pole, première ligne 100% Mercedes

Le Finlandais Valterri Bottas a signé la pole position du Grand Prix du Portugal à l’issue des qualifications, ce samedi à Portimao. Il devance son coéquipier, le champion du monde britannique Lewis Hamilton, pour une première ligne 100% Mercedes. Alors que Max Verstappen (Red Bull) s’élancera en troisième position, les Français Pierre Gasly et surtout Esteban Ocon partiront dans le top 10.

La 100e pole position de Lewis Hamilton attendra... Pour seulement sept millièmes, le champion du monde britannique a été privé de la première place sur la grille de départ du Grand Prix du Portugal, qui se déroulera dimanche à Portimao (départ à 16h). C’est son équipier Valterri Bottas qui a été le plus rapide samedi à l’issue des qualifications. Le Finlandais signe sa 1ere pole de la saison, la 17eme de sa carrière.

Les Red Bull derrière les Mercedes

Petite déception pour Max Verstappen. Celui qui semble être le grand rival d’Hamilton cette saison n’a pu faire mieux que le troisième chrono en Q3. Il avait pourtant signé le meilleur temps de ces qualifications, finalement annulé car le pilote a dépassé les limites de la piste en se faisant une "petite frayeur" au virage 4. Le Néerlandais de chez Red Bull s’élancera en deuxième ligne derrière les Flèches d’argent mais devant son équipier Sergio Perez. Verstappen. Autant dire que la bataille entre Mercedes et l’écurie autrichienne pour le leadership au championnat du monde de F1 s’annonce savoureuse.

Ocon et Gasly bien placés

De belles promesses aussi pour les pilotes français. Sortis indemnes en Q1 et Q2, Esteban Ocon (Alpine) et Pierre Gasly (AlphaTauri) s’élanceront respectivement en sixième et neuvième positions. L'Australien Daniel Ricciardo, nouveau venu chez McLaren n'a signé qu'un 16e temps "décevant", faute d'avoir pu "boucler un bon tour" lors de la première partie des qualifications.

Pour rappel, avec un succès (et une pole) chacun, Hamilton et Verstappen font quasiment jeu égal au championnat du monde, avec un petit point d'avance pour le septuple champion du monde, celui du meilleur tour au GP d'Emilie-Romagne.