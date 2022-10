F1: Perez s'impose à Singapour, le sacre attendra pour Verstappen

Après cinq victoires consécutives, Max Verstappen (Red Bull) n'a pu faire mieux qu'une septième place ce dimanche à Singapour, dans une course remportée par son coéquipier Sergio Perez. Le sacre attendra pour le Néerlandais.

Le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) a remporté le Grand Prix de Singapour de Formule 1 ce dimanche en nocturne, devant les Ferrari du Monégasque Charles Leclerc et de l'Espagnol Carlos Sainz. C'est la 4e victoire de la carrière de Perez. Le Mexicain de 32 ans s'est déjà imposé au GP de Sakhir (Bahreïn) en 2020, déjà en nocturne, puis en 2021 en Azerbaïdjan et en 2022 à Monaco, sur deux autres circuits urbains, comme à Singapour. Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), toujours largement leader du championnat du monde après 17 manches sur 22, n'a terminé que 7e et n'a pas converti sa première chance de titre mondial sur le circuit urbain de Marina Bay.

Auteur d'un départ canon, Perez n'a jamais lâché la tête de la course et ce, malgré le retour de Leclerc après les interventions de la safety car. "C'était ma meilleure performance (en F1). Les trois derniers tours ont été si intenses. J'ai tout donné pour la victoire aujourd'hui", a confié le Mexicain à l'arrivée. Perez est néanmoins sous enquête de la direction de course et risque une sanction a posteriori pour avoir potentiellement roulé trop près de la voiture de sécurité.

Journée noire pour Alpine

Si tout sourit à Sergio Perez, Alpine a passé un très mauvais dimanche. Pour son 350e départ en Grand Prix, Fernando Alonso a dû abandonner en raison d'un problème moteur. Il a été suivi dans la foulée par Esteban Ocon, victime des mêmes maux. "On a eu un souci moteur. C'est un week-end difficile, on a de bonnes chances pour le week-end prochain car la voiture est compétitive. La piste a séché très lentement, comme en 2017. C'était très long, je suis resté dans le même train tout le monde et ça aurait été difficile d'être dans les points aujourd'hui", a confié le Français au micro de Canal+. Un zéro pointé pour Alpine qui permet à McLaren, qui a placé ses deux monoplaces dans les points, de reprendre la 4e place au classement des constructeurs.

Après une course marquée par les fortes pluies, qui ont entraîné le report du départ de plus d'une heure, Max Verstappen poursuit son cavalier seul en tête du classement des pilotes. Le Néerlandais possède toujours un matelas confortable (341 pts) sur Leclerc (237) et Perez (235). Le champion du monde en titre aura désormais une nouvelle chance de valider un deuxième titre consécutif au Japon, dimanche prochain. Pour cela, il devra marquer huit points de plus que Charles Leclerc, et dix de plus que Sergio Perez.