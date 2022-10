F1: Verstappen sacré champion du monde à Singapour si...

Largement leader du championnat du monde de Formule 1, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) peut s'offrir un deuxième titre consécutif dès le Grand Prix de Singapour dimanche, 17e manche sur 22.

À un mois et demi du terme de la saison, Max Verstappen peut sécuriser son deuxième titre de champion du monde. À Singapour, ce dimanche pour la 17e manche de l'année, une victoire et des résultats favorables de son rival Charles Leclerc et de son coéquipier Sergio Pérez permettront au pilote Red Bull d'ajouter une ligne à son palmarès.

>> Les qualifs du GP de Singapour en live sur RMC Sport

Avant le départ sur le circuit de Marina Bay, Max Verstappen domine le classement des pilotes avec 335 points, soit 116 d'avance sur Charles Leclerc (Ferrari), 125 sur Sergio Pérez (Red Bull) et 132 sur George Russell (Mercedes). Pour conserver sa couronne, le Néerlandais a besoin de creuser un écart de 138 points.

Après Singapour, cinq courses resteront à disputer: Japon (9 octobre), États-Unis (23 octobre), Mexique (30 octobre), Brésil (13 novembre), Abu Dhabi (20 novembre). Au total, 138 points peuvent être obtenus au maximum en faisant un 100% de victoires avec meilleur tour (26 points chacune) et en remportant le sprint au Brésil (8 points). En cas d'égalité parfaite à la fin, Verstappen serait désigné champion grâce à son nombre de victoires (11) qui ne peut pas être rattrapé.

Les conditions pour que Verstappen soit champion à Singapour:

· S'il termine 1er sans le meilleur tour : Leclerc ne doit pas faire mieux que 9e, Pérez ne doit pas faire mieux que 4e sans le meilleur tour ou 5e avec le meilleur tour.

· S'il termine 1er avec le meilleur tour : Leclerc ne doit pas faire mieux que 8e, Pérez ne doit pas faire mieux que 4e.

Pour rappel, le barème de points est le suivant: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 et un point bonus pour le meilleur tour en course s'il est réalisé par un pilote classé au moins 10e. Pour les sprints, le top 8 est récompensé ainsi: 8-7-6-5-4-3-2-1.