F1: "Combat du siècle", "Braking Bad"… la presse mondiale s’enflamme pour le duel Hamilton-Verstappen

La course d’anthologie que se sont livrés Lewis Hamilton et Max Verstappen dimanche au Grand Prix d’Arabie saoudite, avant-dernière manche du championnat du monde de Formule 1 fait les gros titres des journaux ce lundi matin à travers le monde.

Du spectacle, de la tension, des rebondissements, de la casse et une rivalité qui n’est plus à démontrer… A l’image d’une saison de F1 folle et indécise, le Grand Prix d’Arabie saoudite a tenu en haleine tous les passionnés de sport automobile. Remportée par Lewis Hamilton devant Max Verstappen, la course fut très commentée dans le paddock. C’est aussi le cas dans les journaux ce lundi matin.

"Le combat du siècle" titre L’Equipe avec une image aérienne sublime de la Mercedes et de la Red Bull au coude-à-coude dans un virage. Un cliché qui illustre bien le duel épique que se livrent le Britannique et le Néerlandais, à égalité de points avant le dernier Grand Prix, dimanche à Abu Dhabi.

La Une de The Sun © The Sun

"Formule Far West"

Toujours friands de jeux de mots, les tabloïds anglais s’en donnent à cœur joie. Mention spéciale à The Sun qui titre "Braking Bad" (brake signifie freiner), allusion à l’accrochage entre les deux rivaux au 37e tour. Metro Sport parle d’ailleurs d’une "course chaotique". Dans le camp batave, le média néerlandais De Telegraaf ne titre pas sur la victoire d'Hamilton mais sur un "combat pour le titre à son apogée" avec une photo de Verstappen.

la Une de De Telegraaf © De Telegraaf

Alors que les journaux espagnols comme Sport ou AS insistent sur le fait qu’Hamilton a "gagné la bataille contre Verstappen", en Italie, le Corriere dello Sport savoure cette fin de saison de "Formule Far West."