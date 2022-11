La F1 annonce le lancement d'une catégorie 100% féminine

Pour réduire les écarts entre hommes et femmes dans la course autobmobile, la F1 annonce la création d'une série 100% féminine.

Elles ne courront pas sur des Formule 1 comme Max Verstappen ou Lewis Hamilton mais sur des châssis Formule 4. Néanmoins le but est de rapprocher le niveau entre pilotes hommes et femmes pour permettre à terme à une pilote de concourir dans la catégorie reine. "Vues les barrières que rencontrent les jeunes femmes pilotes en entrant la pyramide F1, il est clair qu'elles n'ont pas le même niveau d'expérience que leurs collègues hommes du même âge", explique la F1 dans un communiqué annonçant le lancement d'une nouvelle catégorie.

Une annonce qui fait suite aux déclarations polémiques du patron de la F1 l'été dernier. "Une femme sur un circuit de F1? Si une météorite arrive, peut-être", avait lâché Stefano Domenicali.

Cette nouvelle "F1 Academy" opposera 15 pilotes femmes, réparties en cinq écuries de trois voitures chacune. La F1 subventionnera chaque engagée à hauteur de 150.000 euros par saison, mais demande à chaque pilote de fournir la même somme "ce qui ne représente qu'une fraction des coûts habituels à ce niveau", précise la F1 dans son communiqué.

"Préparer les jeunes femmes pilotes à progresser pour atteindre les plus hauts niveaux de compétition"

Une initiative à mettre en parallèle avec l'arrêt brutal des W Series, lancées en 2019 et qui s'étaient arrêté en cours de saison 2022 faute de fonds. Le communiqué de la F1 laisse d'ailleurs penser que les W Series vont reprendre en 2023 puisqu'il indique que cette F1 Academy "vise à développer et préparer les jeunes femmes pilotes à progresser pour atteindre les plus hauts niveaux de compétition, dont les W Series, Formule 3, Formule 2 et Formule 1."