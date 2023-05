F1: blessé à la cuisse pendant un match caritatif, Sainz assure être "prêt" pour le GP de Monaco

Un match caritatif avait lieu à Monaco ce mardi, au stade Louis II. Un évènement où se sont affrontés une équipe de pilote F1, et une formation d’anciens joueurs coachée par Claude Puel. Si les pilotes ont gagné le match (4-3), Carlos Sainz a dû sortir en raison d'une blessure à la cuisse. Sur Instagram, l'Espagnol a tout de même annoncé qu'il pourra participer au Grand Prix de Monaco.

À deux jours des essais libres du Grand Prix de Monaco, Ferrari a dû faire face à la blessure de son pilote Carlos Sainz, et ce, pour une raison assez particulière. Ce mardi, l’Espagnol participait avec d’autres pilotes à un match caritatif au stade Louis II. Pierre Gasly, Charles Leclerc et Sainz affrontaient une équipe constituée d’anciens joueurs. Ces derniers étaient entraînés par Claude Puel (ancien entraineur de Lille, Lyon et Nice).

Si les pilotes de F1 ont gagné 4-3, Sainz a dû sortir en raison d’une blessure à la cuisse. Sur Instagram, le 5e au classement des pilotes a publié un message rassurant où il explique qu'il pourra tenir sa place pour le Grand Prix de Monaco: "Je voulais vous dire que je vais bien et suis complètement prêt pour la course de ce week-end à Monaco."

Ferrari distancé

Plus de peur que de mal finalement pour Sainz, qui explique être sortie du terrain seulement à cause "d'un contact". Tout en donnant à nouveau rendez-vous à ses fans au GP de Monaco: "J'ai aimé jouer au football comme je le fais toujours, et maintenant, j'ai vraiment hâte d'être à ce week-end."

Actuellement 4e avec un seul podium depuis la reprise, Ferrari paie le bon début de saison d’Aston Martin qui, malgré un très bon Fernando Alonso, ne parvient pas à contester la domination de Red Bull. Rappelons que la saison dernière, Sainz avait terminé à la 2e place au GP de Monaco.

Le Monégasque Leclerc était lui arrivé en 4e position. Désireux de gagner à "domicile", le principal intéressé a expliqué son plan pour enfin gagner ce GP qui lui tient à coeur: "J'espère être en forme ce week-end, et faire la différence samedi (pendant les qualifications). Le dimanche, il n'y a pas de doute que Red Bull sera devant, mais sur une course comme ça, les dépassements ne sont pas faciles. Si on joue bien le coup samedi, il y a tout à jouer pour dimanche."