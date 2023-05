F1: le plan de Leclerc pour que ce soit enfin "la bonne" au Grand Prix de Monaco

Charles Leclerc, à l'occasion d'un match de charité au stade Louis-II, s'est exprimé ce mardi sur ses chances de victoire avec Ferrari au Grand Prix de Monaco, où il n'a jamais eu de réussite depuis ses débuts en Formule 1.

Charles Leclerc peut-il enfin connaître le bonheur à domicile? Le pilote monégasque a toujours été plombé par des erreurs stratégiques (2022, 2019) ou de la casse mécanique (2021, 2018) lors de ses quatre participations en Formule 1 au Grand Prix de Monaco, qui revient ce week-end pour la 7e manche du championnat 2023. Cette année, compte tenu de la domination de Red Bull, il paraît difficile d'imaginer Ferrari créer la surprise. Mais lui veut malgré tout y croire, en cas de pole samedi.

"J'espère que ce sera la bonne. Les deux dernières années, on était en pole, mais malheureusement ça ne l'a pas fait le dimanche. (...) Mais on n'est pas dans la même situation que l'année dernière. La voiture est beaucoup moins compétitive. On va voir comment ça se passe, je vais tout donner comme d'habitude", a déclaré mardi Charles Leclerc au micro de RMC Sport.

"Très honnêtement, je pense que Red Bull est beaucoup plus fort sur toutes les pistes, a-t-il ajouté pour tempérer les ardeurs. Mais si on met tout dans l'ordre sur un circuit comme celui-ci, le pilote a moyen de faire la différence. J'espère être en forme ce week-end et faire la différence le samedi. Le dimanche, il n'y a pas vraiment de doute que Red Bull sera devant. Mais sur cette course, les dépassements ne sont pas faciles. Si on fait bien samedi, il y a tout à jouer pour dimanche".

"Le foot ce n'est vraiment pas pour moi!"

Avant de répondre brièvement aux journalistes, Charles Leclerc foulait la pelouse du Stade Louis-II pour le traditionnel match de football de charité organisé chaque année avec des personnalités de tous horizons (Daniil Medvedev, Claude Puel) et des pilotes actuels ou anciens (Pierre Gasly, Mark Webber, Carlos Sainz Jr) en marge du GP de Monaco.

L'équipe des pilotes s'est imposée 4-3, mais Charles Leclerc n'a pas eu de réussite devant le but. "Je n'ai vraiment pas de talent, le foot ce n'est vraiment pas pour moi!", a-t-il plaisanté après le coup de sifflet final. "Le foot, je n'en ai jamais réellement fait. Mais c'est sympa, c'est pour la bonne cause. Ça vaut le coup d'être ici".