F1: "Si mon père avait été là...", Steiner et Wolff s'écharpent autour de Mick (et Michael) Schumacher

Après avoir été tancé par Toto Wolff sur sa gestion de Mick Schumacher en F1, Günther Steiner a sè-chement répliqué dans une déclaration faite à Sky Sports.

Terrain glissant dans le paddock. En attendant le retour de la Formule 1 à la fin du mois pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan (28-30 avril), Günther Steiner et Toto Wolff entretiennent l'actualité de la discipline en s'attaquant par médias interposés. Avec en toile de fond la façon dont le charismatique directeur de l'écurie Haas a traité (et exfiltré) Mick Schumacher au terme de la saison 2022.

Dans le livre Surviving to Drive: A Year Inside Formula 1 qu'il vient de publier, Günther Steiner raconte comment les accidents à répétition de Mick Schumacher ont plombé les finances de Haas. Une somme est même avancée: deux millions de dollars (1,8 million d'euros au cours actuel). Surtout, le tempétueux dirigeant italo-américain a directement critiqué les compétences du jeune pilote, dont le contrat n'a finalement pas été prolongé pour la saison 2023.

"Si mon père avait été là, Toto n'aurait pas dit ces choses"

En devenant pilote de réserve Mercedes pour cette année, Mick Schumacher a trouvé la protection de Toto Wolff, qui est monté au créneau pour le défendre avec des propos forts. Car le patron de l'écurie allemande a publiquement déclaré que Günther Steiner n'aurait pas agi de la sorte si Michael Schumacher avait pu être présent: "Je m'occupe du petit. Je peux simplement dire que ses parents n'ont rien fait de mal en l'amenant ici. Et j'affirme que si Michael l'avait accompagné durant ses deux années chez Haas, Steiner n'aurait certainement traité Mick comme ça".

Dans une réponse accordée mercredi à Sky Sports, Günther Steiner n'a pas caché son amertume face à cette remarque "Ce que je dois dire, c'est que si mon père avait été là, Toto n'aurait pas dit les choses qu'il a dites", a-t-il sèchement répliqué.

Avant d'ajouter au sujet de la situation du fils Schumacher: "Ce n'était pas facile, ce n'était pas facile de le gérer parce qu'il y avait beaucoup de pression de l'extérieur à cause de son nom de famille. nsuite, il y a eu les gros accidents, qui ont été très difficiles à gérer pour l'équipe, parce qu'ils ont causé de gros dégâts. Une fois de plus, il faut réorienter le budget vers d'autres choses, car avec le plafonnement du budget, il faut investir dans la performance". Et pour conclure, une phrase qui en dit long sur sa considération pour le jeune pilote: "L'ascension des jeunes en Formule 1 est très difficile, et personne ne mérite d'être en Formule 1, il faut être performant".