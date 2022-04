F1: face aux rumeurs sur une possible retraite, Hamilton lance un message

Après un début de saison décevant, avec une voiture Mercedes qui ne répond pas aux attentes, Lewis Hamilton est confronté de facto à des rumeurs sur son avenir en Formule 1. Le pilote de 37 ans a témoigné de sa motivation ce mercredi dans un message publié sur ses réseaux sociaux.

Lewis Hamilton ne pense pas à la retraite. En difficulté avec sa Mercedes en ce début de saison de Formule 1, le pilote britannique a tenu à adresser un message ce mercredi sur ses réseaux sociaux, comme une réponse aux différentes spéculations autour de son avenir.

"En train de travailler sur mon chef-d'oeuvre, c'est moi qui déciderai quand ce sera fini", a posté Lewis Hamilton, seulement 13e lors du Grand Prix d'Emilie-Romagne dimanche dernier, à Imola. Voilà trois courses de suite où le septuple champion du monde n'est pas parvenu à intégrer le top 10.

Classé seulement septième du championnat du monde des pilotes, avec 28 points, Lewis Hamilton pointe à 58 unités de Charles Leclerc, l'actuel leader. Mais quelques mois après son duel pour le titre avec Max Verstappen, Hamilton bataille surtout désormais avec sa propre voiture. "Je ne suis plus dans la course pour le championnat, c'est sûr, il n'y a aucun doute là-dessus", lançait Hamilton à la sortie d'Imola, un brin fataliste.

"Ce sera une année compliquée"

Mercedes a désormais quelques jours pour travailler sur la monoplace de Lewis Hamilton, avant le Grand Prix de Miami, qui aura lieu le 8 mai prochain. "Je suis engagé à 100% dans cette équipe et je ne veux pas changer d'air parce qu'on traverse une période difficile. Ce n'est pas dans mon ADN de reculer, avait réagi également Hamilton à l'issue du dernier Grand Prix. On peut résoudre des problèmes. Ce sera une année compliquée mais on va s'en sortir ensemble. On doit juste travailler pour ne pas être dans la même position l'année prochaine."

Lewis Hamilton, 37 ans, dispose pour rappel d'un contrant le liant à Mercedes jusqu'en 2023. Il vise aussi le record du nombre de titres de champion du monde, qu'il partage actuellement avec Michael Schumacher.