F1: caméras dans les casques, économies, sprints... de nouvelles règles bientôt adoptées

Des mesures pour le règlement 2023 et 2026 ont été approuvées par la commission F1 de la FIA, qui continue sa quête d'économies. Ces changements doivent encore être ratifiés.

À peine entrée dans sa nouvelle ère, la Formule 1 planche déjà sur la prochaine évolution majeure de son règlement. À Londres, mardi, les acteurs de la discipline reine du sport automobile ont entrepris des avancées significatives sur les changements qui seront effectués pour la saison 2026, mais aussi sur les quelques modifications qui doivent entrer en vigueur dès 2023. Toutes les modifications espérées doivent être ratifiées par le Conseil mondial du sport automobile de la Fédération internationale de l'automobile (FIA).

· Blocage sur les sprints de 2023

Pour 2023, le nombre de trains de pneumatiques mis à disposition chaque week-end de course pour une monoplace passe de 13 à 11. La F1 souhaite une "utilisation plus durable" des gommes. Toujours pour la saison à venir, les caméras TV embarquées dans les casques des pilotes deviendront obligatoires. Les tests menés depuis 2021 s'avèrent donc concluants. Ces deux points ont été approuvés à l'unanimité.

Aucun accord n'a toutefois été trouvé pour augmenter le nombre de courses sprints. Malgré les critiques, la F1 souhaite passer de trois événéments de ce type par saison à six. La FIA, qui soutient le principe de développer ce format, n'a pas permis à la mesure d'être votée. D'après Motorsport, ce blocage est la conséquence d'une volonté de l'instance de récupérer plus d'argent de ces sprints.

· Encore plus d'économies en 2026

Avec la révolution de 2022, les F1 sont devenues plus lourdes. Le poids minimal, avec pilote mais sans essence, est passé de 752 à 798 kg. Mais très peu d'écuries parviennent à flirter avec cette limite. Pour 2026, les acteurs de la F1 se sont mises d'accord pour faire en sorte de diminuer, ou a minima contenir, le poids des voitures. Une réduction de la dimension des monoplaces est également réclamé.

Comme toujours, le nouveau règlement aura pour objectif de permettre aux voitures de se suivre sur la piste, afin de rendre les batailles en course passionnantes. Cela passera par une réduction "significative" de la traînée. Enfin, la F1 poursuit sa quête de réduction de coûts: de nouveaux composants des monoplaces seront simplifiés et standardisés, de façon à limiter les dépenses en recherche et développement, voire en production.