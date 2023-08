F1: Vasseur promet du changement chez Ferrari en 2024

Dans une interview à la Gazzetta dello Sport, Frédéric Vasseur, team principal de Ferrari depuis janvier 2023, indique avoir entamé une grande vague de recrutement pour redresser les résultats décevants de l’écurie.

En plein cœur de la pause estivale, Frédéric Vasseur a accordé une interview à la Gazzetta dello Sport dans laquelle il dresse un bilan de la première partie de saison. Et il est décevant avec trois podiums seulement et deux pilotes largement distancés au classement général (Charles Leclerc 5e et Carlos Sainz, 7e). Nommé team manager de la Scuderia en janvier, le Français n’est pas si surpris.

"Il faut être agressif dans le projet"

"On ne s'attendait pas à ces résultats mais tout était visible dès le premier jour sur la piste, confie-t-il. Le plus important, dans ces cas-là, c'est la façon dont on réagit en groupe. Et la réaction a été bonne. Remonter au sommet prend du temps. Quand il s'agit de F1, les gens pensent que les problèmes peuvent être résolus en une semaine, mais c'est comme naviguer sur un très gros navire et décider de changer de cap: ce n'est pas immédiat. Aujourd'hui le marché du personnel dans les GP c'est comme celui des footballeurs, les 50 meilleurs techniciens ont des contrats de trois ans et plus, pour les enlever il faut attendre qu'ils expirent, payer de lourdes pénalités ou négocier pour qu'ils soient libérés en avance. Bref, c'est compliqué. Avec une circonstance aggravante pour nous par rapport aux équipes britanniques: comme les équipes sont proches là-bas, si vous engagez quelqu'un, il peut garder la même maison, la même école pour ses enfants et le même mode de vie. Pour qu'un ingénieur vienne ici, au contraire, il faut d'abord le convaincre, puis sa femme et la semaine suivante les enfants..."

Vasseur met une part de responsabilités sur ses pilotes ("on peut toujours faire mieux en tant qu’équipes mais aussi les pilotes "), tout en promettant d’importants changements pour la saison 2024. "Pour cette saison, nous avons arrêté le développement en soufflerie fin juillet, mais nous avons des pièces déjà approuvées et en chantier que nous emmènerons au Qatar ou à Austin (en octobre prochain). Pour la monoplace de 2024, nous réfléchissons encore aux notions philosophiques. Les chiffres disent qu'il faut être agressif dans le projet mais avec des simulations et des équations on est déjà au maximum. Il faut penser différemment, trouver des marges où les pilotes peuvent rouler sans toujours être à la limite. Et de toute façon la date butoir pour le nouveau rouge n'est pas la fin de l'année, il faut être prêt pour Bahreïn en mars. Nous avons encore de nombreux mois devant nous."

Le bras de fer des GG : Lewis Hamilton chez Ferrari, affreux ou merveilleux ? - 15/04 16:53

Il s’est déjà activé pour insuffler ce vent de changement. "Nous avons embauché environ 25 personnes, mais nous en recherchons davantage, conclut-il. Aucun d'entre eux ne travaille déjà à la Scuderia. Nous avons signé avec un nom phare (Loic Serra de Mercedes, ndlr), qui devrait débuter le 1er janvier 2025 mais nous essayons d'anticiper les temps. Comment faire pour que Toto Wolff le libère plus tôt? J'essaierai quand on sera ensemble sur le bateau... Cependant, comme c'est arrivé avec Mekies, parfois tu as des gens qui quittent Ferrari, les situations se croisent et tu peux négocier des dates. Disons que cela est vite devenu l'essentiel de mon travail chez Ferrari. Il faut construire de bonnes relations et faire bouger les gens. Les premiers que vous prenez sont les plus difficiles, puis les autres en les voyant suivent."