F1: après son directeur général, Alpine vire deux autres dirigeants

Quelques jours après s'être séparée de Laurent Rossi, son directeur général, Alpine met fin à la collaboration avec son patron Otmar Szafnauer et le numéro trois, Alan Permane. Ils quitteront leur poste après le Grand Prix de Belgique.

Le remue-ménage continue chez Alpine. Empêtrée dans une saison très délicate, l'écurie française accélère son remaniement en interne. Ce vendredi, à quelques heures des qualifications pour le GP de Belgique, les départs de son patron Otmar Szafnauer et du numéro trois Alan Permane sont annoncés d'un "commun accord".

Le Français Bruno Famin, fraîchement nommé directeur d'Alpine Motorsports, assumera l'intérim à partir du Grand Prix des Pays-Bas, prochain rendez-vous de la saison prévu fin août. Par ailleurs, le directeur technique Pat Fry rejoint Williams, comme confirmé par l'écurie britannique.

Alpine 6e au classement constructeur après le zéro pointé en Hongrie

Avant la 12e course de la saison, Alpine occupe une décevante 6e place au classement des contructeurs et reste sur un zéro pointé lors du GP de Hongrie. De leur côté, Esteban Ocon et Pierre Gasly ne sont que 10e et 12e au classement des pilotes après n'avoir pris que trois points au total sur les trois dernières courses.

La semaine dernière, Laurent Rossi avait été remplacé par Philippe Krief après une expérience de deux ans et demi. "Nous avons commis beaucoup d'erreurs, trop d'erreurs, avait-il lancé quelques semaines plus tôt, dans une sortie qui avait suscité la polémique. Je ne veux pas abandonner, mais des choses doivent changer. Il faut continuer à renforcer l'équipe pour retrouver la performance. L'état d'esprit est l'une des choses qui doit changer, car c'est en grande partie la même équipe que l'année dernière."