F1 (GP de Belgique): "Utilise ta tête Max", les échanges tendus entre Verstappen et son ingénieur

Max Verstappen a encore surclassé la concurrence en remportant ce dimanche le Grand Prix de Belgique en Formule 1. Mais la victoire du pilote Red Bull, qui fonce vers un troisième titre de champion du monde, a été marquée par ses échanges électriques avec son ingénieur Gianpiero Lambiase.

Une nouvelle victoire haut la main. La huitième consécutive en Grand Prix cette saison. La dixième de suite en comptant aussi les sprints. A l’image de ces derniers mois de Formule 1, Max Verstappen a surclassé la concurrence ce dimanche en Belgique. Parti en sixième position sur la grille, après avoir écopé d’une pénalité en raison d’un changement de boîte de vitesse au-delà du quota autorisé, le Néerlandais a confirmé sa domination sur le circuit de Spa-Francorchamps. Au terme d’une course sans grand suspense (malgré un épisode pluvieux), Max Verstappen l’a emporté devant Sergio Perez, son coéquipier chez Red Bull, et Charles Leclerc, parti en pole au volant de sa Ferrari. De quoi monter pour la 45e fois de sa carrière sur la plus haute marche d’un podium. Grâce à ce troisième succès de suite dans la région de Liège, le double champion du monde en titre a accru son avance au classement général. Sans doute de manière décisive.

Mais sa nouvelle démonstration a été marquée par ses échanges tendus avec son ingénieur Gianpiero Lambiase. Tout au long de la course en Belgique, les deux hommes se sont lancés des piques à travers la radio de Red Bull. Canal + en a diffusé certains. L’ingénieur: "Utilise ta tête Max, s’il te plait". Verstappen: "Qu’est-ce qu’on fait?" L’ingénieur: "Suis simplement mes instructions". Verstappen: "Que font les autres?" Verstappen: "Max, fais ce que je te dis. Fais-moi confiance. Merci."

Une sérieuse dispute lors des qualifications

L’ingénieur: "Tu as beaucoup poussé sur le tour de sortie. Pas sûr que c’était nécessaire" (…) "Dégradation raisonnable sur le premier relais. Réfléchis un peu plus." Visiblement agacé par le ton et les consignes de Lambiase, Verstappen a ironisé en fin de course, en proposant d’user encore plus ses pneus afin de repasser une troisième fois au stand et permettre à son équipe de s’entraîner. "Pas maintenant Max", lui a sobrement répondu son ingénieur.

La veille, Verstappen et Lambiase (qui travaille pour Red Bull depuis 2015) s’étaient déjà chauffés lors des qualifications. Le ton était même bien monté après le passage difficile du pilote de de 25 ans en Q3 (avec le dixième temps). Reprochant une stratégie défaillante à son ingénieur, Verstappen a même lâché quelques grossièretés, avant de s’excuser un peu plus tard. Interrogé au sujet de ces tensions après sa course victorieuse en Belgique, le leader du classement général a joué la carte de l’apaisement. "On rigolait, il voulait que je ralentisse et moi je lui disais que je pouvais accélérer. Il sait comment je fonctionne, tout était sous contrôle", a assuré le Néerlandais sur Canal +.

"Il n’y a pas de problèmes entre eux"

Christian Horner, le patron de l’écurie autrichienne, a lui aussi tenté de désamorcer la situation: "Les deux se connaissent depuis le premier jour où Max est venu dans l’équipe. Ils ont une grande relation. Vous savez, Max est un client compliqué (sourire). Il n’y a pas de problème entre eux, ils se parlent honnêtement, avec beaucoup de respect. Il y a le talent de Max mais il faut aussi quelqu’un qui soit capable de le gérer".