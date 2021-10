F1: Verstappen ne veut plus participer à "Drive to Survive", la série de Netflix

Max Verstappen, dans un entretien à Associated Press avant le GP des États-Unis, a indiqué qu'il ne participait plus à la série Netflix consacrée à la Formule 1. Le pilote néerlandais de Red Bull déplore certaines libertés prises par le show par rapport à la réalité du paddock.

La saison 4 de Drive to Survive se fera peut-être sans le champion du monde. À l'approche du Grand Prix des États-Unis, prévu dimanche 24 octobre, Max Verstappen (24 ans) a révélé avoir décidé de ne pas participer à la suite de la populaire série-documentaire de Netflix consacrée à la Formule 1. En tête du championnat du monde avec six points d'avance sur le tenant du titre Lewis Hamilton, le pilote néerlandais de Red Bull estime que le show, qui dépeint notamment les coulisses du paddock, n'est pas tout à fait fidèle à la réalité.

"Je comprends que cela doit être fait pour stimuler la popularité [de la F1] aux États-Unis", a-t-il d'abord déclaré, dans un entretien accordé à l'agence Associated Press. "Mais de mon côté, en tant que pilote, je n'aime pas en faire partie. Ils ont inventé des rivalités qui n'existent pas vraiment. J'ai donc décidé de ne pas en faire partie, et je n'ai plus donné d'interview parce qu'il n'y a en fait rien à montrer. Je ne suis pas vraiment du genre à faire dans la dramaturgie, je veux juste des faits et des choses réelles", a expliqué Max Verstappen.

Puis lorsqu'il lui a été demandé s'il entrenait vraiment une rivalité avec Lewis Hamilton, sa réponse n'a pas manqué d'ironie: "Ce sera probablement le cas dans le show de Netflix".

"Quelques libertés"

La saison 3 de Drive to Survive (Pilotes de leur destin, en version française) a été critiquée pour avoir notamment exacerbé la rivalité entre Lando Norris et Carlos Sainz, à l'époque coéquipiers chez McLaren. Zak Brown, le PDG de l'écurie, avait alors reconnu que Netflix avait pris "quelques libertés" sur le récit de la saison 2020. "On m'a récemment demandé si je grimaçais en le regardant, et la réponse franche est: oui, constamment", avait de son côté admis Christian Horner, le directeur sportif de Red Bull.