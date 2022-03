F1: Vettel positif au Covid pour la reprise, Hulkenberg le remplace pour le premier Grand Prix

Positif au Covid, Sebastian Vettel va rater le premier Grand Prix de la saison de Formule 1, dimanche à Bahreïn. Il sera remplacé par Nico Hülkenberg au volant de son Aston Martin.

L'Allemand Sebastian Vettel (Aston Martin), positif au Covid-19, ne participera pas au premier Grand Prix de la saison de F1 à Bahreïn de vendredi à dimanche et sera remplacé par son compatriote Nico Hülkenberg, a annoncé l'écurie dans un communiqué ce jeudi.

Ricciardo n'est plus positif

Depuis les essais de pré-saison la semaine dernière, également à Bahreïn, Vettel est le deuxième pilote à être testé positif, après l'Australien Daniel Ricciardo (McLaren), qui est guéri et pourra donc participer au Grand Prix.

Depuis le début de la pandémie en 2020, le Mexicain Sergio Pérez, le Canadien Lance Stroll, le Britannique Lewis Hamilton, le Finlandais Kimi Räikkönen et le Russe Nikita Mazepin, ainsi que des dirigeants d'écuries, ont été testés positifs et ont manqué des courses. Plusieurs autres pilotes, dont le Français Pierre Gasly, le Monégasque Charles Leclerc et le Britannique Lando Norris, ont également été malades hors saison.

Le Grand Prix de Bahreïn, premier d'une saison record à 23 rendez-vous, débute vendredi à 15h00 locales (13h00 françaises). Les qualifications samedi et la course dimanche sont programmées à 18h00 (16h00), à la tombée de la nuit.