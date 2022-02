F1: Vettel prend la défense de Masi sur la polémique du GP d'Abu Dhabi

"Il a fait un très bon travail", a déclaré jeudi Sebastian Vettel à propos de Michael Masi, le directeur de course de la F1, qui ne cesse d'être sous le feu des critiques depuis ses décisions controversées prises lors du dernier GP de la saison 2021 à Abu Dhabi.

Pendant qu'une partie du monde de la Formule 1 glose encore sur les décisions prises dans les derniers tours du GP d'Abu Dhabi, dont le final a abouti au sacre de Max Verstappen, Sebastian Vettel a tenu à défendre Michael Masi. Pour le pilote allemand d'Aston Martin, qui s'est exprimé à l'occasion de la présentation de la monoplace 2022 de son écurie, le directeur de course de la F1, à l'avenir toujours incertain, mérite d'être soutenu.

"Je pense qu'il y a beaucoup de controverse pour la dernière course, mais il ne devrait pas y en avoir. Si vous regardez la situation dans son ensemble, il a vraiment bien agi", a déclaré Sebastian Vettel, jeudi dans des propos rapportés par Autosport. Un avis bienveillant qui ne l'empêche pas de se poser des questions par rapport aux consignes données durant l'intervention de la voiture de sécurité à Abu Dhabi: "Évidemment, j'étais dans la course et je me demandais pourquoi nous n'étions pas libérés plus tôt afin de relancer la course, mais je suppose qu'il y a un protocole et des règles".

Vettel espère que Masi "restera dans le coin"

"Ce n'est pas toujours facile d'être à la place de l'arbitre ou de Michael. Mais je pense qu'il a fait un excellent travail, surtout après avoir remplacé Charlie Whiting, décédé si soudainement", a-t-il ajouté, faisant référence à l'ancien directeur de course, qui officiait sur les circuits depuis 1997 et qui avait été retrouvé mort à la veille du début de la saison 2019 de F1 en Australie.

Jugeant que Michael Masi avait montré de la "concentration" et de la "détermination à faire du bon travail", Sebastian Vettel espère qu'il "restera dans le coin" si ses fonctions devaient évoluer prochainement. "Il a fait un très très bon travail", estime l'ancienne vedette de Red Bull, considérant par ailleurs que l'intéressé était "coincé" entre le spectacle et les enjeux sportifs.

Pour les détracteurs de Michael Masi, le règlement n'a pas été respecté lorsque la course a été relancée pour un dernier tour, alors que les voitures retardataires, concoincées entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, n'avaient pas encore rattrapé le peloton après avoir doublé la safety car. La FIA, qui a ouvert une enquête, dont les conclusions sont attendues avant le GP de Bahreïn en mars, a rejeté toutes les réclamations, arguant que la direction de course avait carte blanche dans l'utilisation de la voiture de sécurité. Dernièrement, des enregistrements radio entre Michael Masi et un responsable de Red Bull ont relancé la polémique, de nombreux fans suggérant que cela prouve que les décisions finales ont été manipulées.