F1: pour Sainz, la décision de Masi à la fin du GP d'Abu Dhabi était "bizarre"

Carlos Sainz (Ferrari), ravi que le duel Verstappen-Hamilton se soit conclu de façon propre à Abu Dhabi, estime néanmoins que la décision du directeur de course pour le dernier tour était "étrange".

"Je n'avais jamais vu ça". Carlos Sainz est encore interloqué par la décision prise par Michaël Masi à la fin du Grand Prix d'Abu Dhabi. Pour rappel, le directeur de course de la F1 est sous le feu des critiques pour avoir relancé la course dans le dernier tour malgré des contraintes règlementaires, permettant ainsi à Max Verstappen (Red Bull) de ravir le titre de champion du monde à Lewis Hamilton (Mercedes). "C'était étrange et peut-être quelque chose à étudier, parce que c'était très bizarre à voir", a estimé le pilote espagnol de Ferarri, cité samedi par Motorsport.

Pour relancer la course in extremis après plusieurs tours sous régime de voiture de sécurité, Michaël Masi a demandé aux voitures retardataires de se dédoubler. Mais au lieu d'attendre que ces monoplaces retrouvent leur bonne place dans le peloton, comme l'exige le règlement, le responsable de la FIA a fait déployer les drapeaux verts. "Ça a failli me coûter mon podium", a déploré Carlos Sainz, arrivé 3e derrière Lewis Hamilton.

"Ce qui est important, c'est que rien de sale ne s'est produit"

Malgré cette controverse, qui a déclenché une enquête de la FIA, sous la pression de Mercedes, Carlos Sainz "pense réellement que le championnat a connue une bonne issue au vu de toutes les possibilités qu'il y avait avant cette course". Sa crainte était que les deux candidats au titre se percutent, comme la semaine précédente à Djeddah (Arabie Saoudite).

"Quiconque gagnerait ce week-end-là le mériterait parce qu'ils ont tous les deux piloté de manière incroyable et ils auraient tous les deux mérité le titre, a ajouté Carlos Sainz. Pour moi, ce qui est important, c'est que rien de sale, ou rien d'étrange, ne s'est produit sur la piste aujourd'hui et qu'ils ont tous les deux réussi à rester propres".