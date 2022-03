F1: Vettel toujours positif au Covid et incertain pour le deuxième Grand Prix de la saison

Le pilote allemand d’Aston Martin, Sebastian Vettel, est toujours positif au Covid et pourrait manquer le Grand Prix de Jeddah, ce week-end en Arabie Saoudite. Son écurie attendra la dernière minute pour confirmer son forfait et Nico Hülkenberg pourrait une nouvelle fois assurer l'intérim.

Rebelote. Après avoir manqué le Grand Prix inaugural de la saison à Bahreïn après un test positif au Covid, Sebastian Vettel n’en a pas fini avec le virus puisqu’il a de nouveau été testé positif jeudi, avant le Grand Prix d’Arabie Saoudite qui se tiendra dimanche, a annoncé son écurie anglaise Aston Martin.

Encore Hulkenberg?

L'écurie a expliqué vouloir attendre vendredi, soit le dernier moment, pour annoncer si son quadruple champion du monde sera encore absent ou non. Il n'est donc pas encore officiellement forfait mais cela semble tout de même compliqué de l'imaginer tenir sa place sur la grille.

Si un nouveau forfait tombe, Nico Hülkenberg le remplacera en Arabie Saoudite comme il l'avait fait à Bahreïn. L'Allemand de 34 ans avait déjà assuré l'intérime et s’était placé 17e de la course derrière son équipier Lance Stroll qui n'avait pas réussi non plus à entrer dans les points avec sa douzième place finale.