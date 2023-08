F2: un crash spectaculaire à Zandvoort, avec une voiture qui a fini sur l'autre

Trois voitures ont été impliquées dans un gros crash durant la course sprint du GP des Pays-Bas de Formule 2, samedi à Zandvoort. L'événement se déroulait sous la pluie.

Frayeur à Zandvoort. La course sprint du Grand Prix des Pays-Bas de Formule 2 a été interrompue samedi dès le deuxième tour à la suite d'un crash spectaculaire, lors duquel la voiture Campos Racing de Kush Maini a terminé sur celle de son coéquipier Ralph Boschung. L'accident a aussi impliqué la monoplace Hitech de Jak Crawford.

Le crash s'est produit dans des conditions météo difficiles, la pluie ayant complètement trempé la piste. Peu après le quatrième virage, alors que les pilotes n'avaient que très peu de visibilité, Kush Maini et Jak Crawford se sont accrochés. Le premier est parti en travers et a été percuté de plein fouet par Ralph Boschung, venu s'encastrer sous la voiture de son coéquipier.

Selon les organisateurs, les trois pilotes ont pu s'extraire sans problème et sans blessure majeure. Kush Maini, qui était dans la voiture écrasée, et qui a donc bénéficié de la protection du halo, a toutefois été vu en train de boîter.

La course définitivement arrêtée

Après plusieurs minutes d'interruption, la course a été relancée avec une procédure de départ lancé. Entre temps, la météo s'était dégradée. Au bout de quelques minutes, la direction de course a finalement décidé de remettre un drapeau rouge et d'interrompre définitivement le sprint. À ce moment-là, le Français Isack Hadjar (Hitech) était en tête devant son compatriote Victor Martins (ART) et le Britannique Oliver Bearman (Prema).