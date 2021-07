GP de Grande-Bretagne en direct: les qualifs avec Gasly sorti en Q2

Pour la première fois depuis 71 ans, le mode de qualifications pour la grille de départ va changer à l’occasion du GP de Grande-Bretagne. Cette formule test se déroulera lors de trois temps forts en trois jours : qualification-sprint-Grand Prix. Avec le nouveau format, la bagarre débute donc dès ce vendredi. Après une séance d’essais libres, les pilotes vont disputer des qualifications (19h).

On reste sur les qualifs classiques en mode Q1, Q2 et Q3, sauf que les cinq trains de pneus, les plus tendres, sont les mêmes pour tous. Cette séance détermine non pas la grille de départ du Grand Prix, mais celle du sprint du samedi. Le samedi, après une autre séance d’essais libres, place au sprint. Il s’agit d’une course de 17 tours. Le classement de cette course déterminera la grille de départ du Grand Prix, son vainqueur étant, de fait, en pole position.