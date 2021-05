Formule 1: suivez le Grand Prix du Portugal en direct

Ocon craint aussi le vent

"Les ambitions... on est là pour marquer de bons points. Cela va être une course serrée, pas mal de vent. On a toutes les chances de faire bien. Le vent? Il faut se battre avec la voiture, c'est comme se prendre un coup de poing sans être au courant que ça allait venir", décrit Ocon sur Canal+.