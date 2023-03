F1: "Trois Red Bull sur le podium", Marko se paie encore Aston Martin

Comme tout le monde, Helmut Marko, patron de Red Bull, a salué la troisième place de Fernando Alonso ce dimanche au Grand Prix de Bahreïn. Mais il n’a pas pu s’empêcher de rappeler que le design de l’Aston Martin ressemble étrangement à celui de ses voitures.

Malgré la démonstration de force de Max Verstappen, brillant vainqueur du Grand Prix inaugural de la saison de Formule 1 dimanche à Bahreïn, le paddock n’avait qu’un nom aux lèvres ce dimanche: celui de Fernando Alonso. À 41 ans, l’Espagnol, bonne surprise de ce début d’année, a décroché une superbe troisième place, ce qui lui a valu de nombreuses louanges, dont celles de Helmut Marko, le patron de Red Bull… Qui s’est quand même payé Aston Martin, qu’il accuse à demi-mot de plagiat depuis quelques jours, au passage.

En cause, le design de l’AMR23, la monoplace pilotée par Alonso, qui ressemble à s’y méprendre à celui de la RB19 de Verstappen. La similitude ne doit probablement rien au hasard: Aston Martin a depuis peu un nouveau directeur technique, Dan Fallows, qui était jusqu’à l’an passé… designer en chef chez Red Bull. Ce qui a valu la sortie suivante à Marko: "Aujourd’hui, nous avions trois Red Bull sur le podium ! Seul le dernier avec un moteur différent." C’est là la principale différence entre les deux voitures désormais: l’Aston Martin roule avec un moteur Mercedes, différent du Honda utilisé par l’écurie autrichienne.

De potentiels vols de documents

Avant la course, Marko avait déjà clairement condamné la démarche d’Aston Martin, dénonçant de potentiels vols de documents. "Il faut clarifier comment on en est arrivé à cette incroyable copie", avait-il expliqué. "En l'état actuel des choses, d'accord, il n'est pas interdit de copier. Mais il faut aussi tenir compte du fait que sept personnes nous ont été débauchées et que notre chef aérodynamicien a été arraché par Aston Martin au prix d'une rémunération disproportionnée. […] Peut-on copier sans documents et ensuite faire une copie aussi détaillée de notre voiture?"

Face à ces accusations, la FIA s’était emparée de l’affaire pour vérifier la conformité des pièces, sans rien trouver d’incriminant. Au vu des résultats de ce week-end, Marko peut quand même se détendre un peu: avec la deuxième place de Sergio Perez, les Red Bull ont signé un joli doublé. Mais l’Autrichien n’en démordait pas: "Si Fernando avait commencé plus aux avant-postes, il aurait sûrement été une menace pour nous." L’Espagnol lui donnera peut-être raison lors du prochain Grand Prix, le 19 mars prochain en Arabie saoudite.