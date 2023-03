EN DIRECT - F1 / Grand Prix de Bahreïn : suivez en live la première course de la saison

Fernando Alonso avait signé le meilleur chrono en FP2 et FP3, mais c'est bien le Néerlandais qui s'est imposé en qualifs. Il partira devant son coéquipier Sergio Perez, devant une deuxième ligne 100% Ferrari.

Côté français, et donc Alpine, c'est moyen: Esteban Ocon a limité la casse en se hissant en Q3 et partira 9e, mais son nouveau coéquipier Pierre Gasly s'élancera en 20e et dernière position. L'ancien pilote AlphaTauri avait en réalité signé le 17e temps, mais a vu son chrono annulé.