F1: quelle hiérarchie pour les écuries avant le premier GP de la saison ce week-end à Bahreïn?

Championne du monde en titre, l'écurie Red Bull a montré lors des essais de pré-saison de Bahreïn qu'elle était encore la grande favorite pour cette année 2023 de Formule 1. Derrière, Ferrari et Mercedes semblent en progrès et Aston Martin pourrait avoir le potentiel de s'inviter sur des podiums.

Après les essais de pré-saison, à quelle hiérarchie faut-il s'attendre pour le début de la nouvelle saison de Formule 1? Durant trois jours à Bahreïn (23-25 février), à une semaine du premier Grand Prix prévu sur ce même circuit (5 mars), les pilotes ont enfin pu tester leurs nouvelles monoplaces. Comme toujours, les chronos sont à lire avec prudence. Les écuries exécutent des programmes spécifiques qui n'ont pas toujours pour objectif de signer un temps digne d'une séance de qualification. D'autant qu'il ne faut jamais exclure que certaines aient pu cacher leur jeu, en jouant sur les quantités de carburant embarquées. Un fil sur Twitter de @The_F1_Whisperer détaille avec précision cette problématique en analysant des données d'années passées. Sans oublier que des nouvelles pièces peuvent changer la donne.

AlphaTauri est l'écurie qui a le plus roulé lors de ces essais: 2.467 kilomètres en 456 tours. Côté pilotes, c'est Fernando Alonso qui a le plus enchaîné: 1.461 km en 270 tours. Cette endurance du double champion du monde espagnol s'explique par le forfait sur blessure de son coéquipier Lance Stroll (remplacé par le novice Felipe Drugovich).

· Red Bull tranquillement en tête, McLaren en difficulté

En matière de performance et d'attentes, deux constats font l'unanimité. Sans surprise, étant donné que le règlement technique n'a pas fait l'objet d'une révolution, la RB19 de Red Bull est très bien née et rappelle les belles heures de Mercedes qui écrasait la concurrence d'année en année. Tout indique qu'elle sera la plus rapide pour les premières courses de la saison. Voire plus. Max Verstappen ne s'en est pas caché: "La voiture fonctionne vraiment bien. (...) C'est une progression par rapport à l'an dernier". Sergio Pérez n'a ainsi eu aucun mal à signer le meilleur temps absolu des essais lors du dernier jour (1:30.305).

Autre enseignement majeur: McLaren est en retard. Le directeur d'équipe Andrea Stella a reconnu que des objectifs de développement aérodynamique n'avaient pas été atteints. Avant de donner dans l'euphémisme, comme rapporté par Motorsport: "Notre objectif cette saison est d'avoir une des quatre meilleures voitures. Pour l'instant, je dirais que nous ne sommes pas forcément dans cette fourchette". Et ça s'est vu: la MCL60 de Lando Norris et du rookie Oscar Piastri n'est pas tombée sous la minute 32 (seulement deux autres écuries sont dans ce cas). Encore moins rassurant: sa dernière place en matière de roulage (312 tours, soit 144 de moins qu'AlphaTauri).

· Ferrari garde le rythme, Mercedes en embuscade

Il y a ces tendances qui doivent être confirmées vendredi, jour des deux premières séances d'essais du GP de Bahreïn. Ferrari, malgré des problèmes de dégradation des pneus, semble encore une fois être la deuxième force du paddock. Mais il s'agit de savoir si la Scuderia s'est rapprochée de Red Bull ou si elle se trouve très menacée par Mercedes, comme en fin de saison derrnière.

Le constructeur allemand propose encore un design singulier avec sa W14 très étroite. Avec des performances encore ambivalentes. Au soir du deuxième jour, le patron Toto Wolff était "clairement" inquiet. Le lendemain, Lewis Hamilton était rassuré et optimiste: "On n'est pas encore là où l'on veut être, mais c'est une bonne base pour commencer".

· C'est flou pour Alpine, attention à la surprise Aston Martin

Le milieu de grille pose aussi question. Avec son duo français Ocon-Gasly, Alpine sème le doute. L'A523 est l'une des trois monoplaces à ne pas avoir passé la minute 32. Selon le discours officiel, c'est parce qu'aucun tour n'a été effectué avec le moins de carburant possible et que la stratégie a consisté à mesurer le rythme sur des longs relais. De nouvelles pièces sont attendues dès ce week-end. En attendant, l'écurie qui postule pour être "la meilleure des autres" est Aston Martin. "Ils ont l'air d'avoir fait de gros progrès", a commenté Kevin Magnussen (Haas). À tel point que plusieurs experts osent placer l'AMR23 à la 3e place.

· Les prédictions du site officiel de la F1

Le site officiel de la Formule 1 propose sa propre analyse post-essais. Deux graphiques sont fournis: le premier est une simulation de qualification, le deuxième se porte sur le rythme en course.

Estimation du rythme en qualification pour la saison 2023 de F1 © F1.com

Estimation du rythme de course pour la saison 2023 de Formule 1 © F1.com

Les deux calculs confirment les tendances évoquées pour Red Bull, Ferrari, Mercedes et Aston Martin. C'est plus confus ensuite, surtout pour Alpine, donnée à l'avant-dernière place sur un seul tour. En 2022, la simulation de rythme de course du site Formula1.com pour 2022 n'avait pas vu juste en plaçant Mercedes (2e) devant Ferrari (3e) et avait sous-estimé la puissance des moteurs Ferrari dont avaient tout particulièrement profité Alfa Romeo et Haas lors des premières courses.